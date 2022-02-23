Курс российского рубля упал до минимума за два года

Курс российского рубля рухнул после признания Россией так называемых "ЛДНР". Об этом пишет издание Корреспондент.

Рубль обвалился на фоне признания Россией "ЛДНР"

За день доллар США подорожал на 2,2 рубля, а евро — на 2,3 рубля.

В материале отмечается, что в ходе торгов на Московской бирже в среду, 23 февраля, курс доллара превысил отметку 81 рубль — что является максимальным значением с 23 марта 2020 года

При этом курс евро вырос до 91,73 рублей.

Таким образом доллар подорожал сегодня на 2,2 рубля, а евро — на 2,3.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что российского депутата хотели забрать в психбольницу прямо во время заседания. Оказалось, что "психиатры" навестили народного избранника в канун его дня рождения.

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