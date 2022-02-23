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Курс российского рубля упал до минимума за два года

Доллар подорожал сегодня на 2,2 рубля, а евро - на 2,3

сегодня, 19:32
Автор:

Денис Подставной
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Курс российского рубля рухнул после признания Россией так называемых "ЛДНР". Об этом пишет издание Корреспондент. 

Курс российского рубля упал до минимума за два года

Рубль обвалился на фоне признания Россией "ЛДНР"

За день доллар США подорожал на 2,2 рубля, а евро — на 2,3 рубля.

В материале отмечается, что в ходе торгов на Московской бирже в среду, 23 февраля, курс доллара превысил отметку 81 рубль — что является  максимальным значением с 23 марта 2020 года

При этом курс евро вырос до 91,73 рублей.

Таким образом доллар подорожал сегодня на 2,2 рубля, а евро — на 2,3.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что российского депутата хотели забрать в психбольницу прямо во время заседания. Оказалось, что "психиатры" навестили народного избранника в канун его дня рождения.

Читайте также о том, что Зеленский прокомментировал возможность введения Украиной визового режима с Россией. В последнее время в Верховной раде выступают с инициативой ввести визовый режим с РФ. Глава государства отметил, что всё будет зависеть от действий России. Подробно об єтом читайте в нашем материале. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что московский чиновник сообщил единственное условие, при котором российские войска войдут в "ДНР" и "ЛНР". Российские военные войдут на украинский Донбасс только по запросу сепаратистов. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

"Комментарии" сообщали о том, что астролог дала прогноз, пойдет ли Путин с большой войной в Украину: решающими в году будут четыре даты. Сейчас наше государство под покровительством зловещего Сатурна. Читайте об этом на нашем сайте. 


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Источник: https://korrespondent.net/world/russia/4450560-v-rossyy-kurs-rublia-upal-do-mynymuma-za-dva-hoda
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comments

Обсуждения

Евгений

сегодня, 19:44

Гори, рубль, красным советским пламенем!

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