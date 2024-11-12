Кураховская дамба под обстрелами: выдержит ли сооружение новые удары

Российские обстрелы повредили Кураховскую дамбу, что привело к поднятию уровня воды в реке Волча, однако критической ситуации удалось избежать. Об этом рассказал начальник Кураховской городской военной администрации Роман Падун. Он сообщил, что вода продолжает поступать ниже по течению от Терновской плотины, но жилые дома пока не затоплены.

Кураховская дамба выстояла несмотря на длительные обстрелы

"О повреждении дамбы — так нам и не удалось выехать и обследовать ее. Вода продолжает ниже Терновской плотины прибывать. Связывался с коллегами — критической ситуации нет, подтопленных домов пока нет", — отметил он в эфире "Общественного".

По его словам, один из шлюзов дамбы мог быть поврежден. оккупанты уже несколько месяцев регулярно пытаются нанести урон сооружению, сбрасывая авиабомбы.

В последние три месяца они еженедельно обстреливали дамбу, пытаясь разрушить ее, но конструкция достаточно прочная, чтобы выдержать потоки воды и не допустить ее полного слива.

Падун подчеркнул, что дамба имеет контролируемый уровень воды и хотя часть может выливаться, основной объем остается под контролем.

Читайте на портале "Комментарии" — Российские войска взорвали дамбу Кураховского водохранилища, официально подтвердившегося главой Донецкой областной военной администрации Вадимом Филашкиным. Это создает угрозу населенным пунктам не только в Донецкой области, но и в соседней Днепропетровской области.

Кроме того, "Комментарии" писали, что в Шелаболихинском районе Алтайского края прорвало дамбу , которая снесла дорогу, соединяющую две части одного села. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил глава администрации Шелаболихинского района Алтайского края Александр Шушунов, сообщает российское пропагандистское информагентство ТАСС.