Кулеба рассказал, есть ли шансы вернуть полеты гражданских самолетов до 2029 года

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Белоокая Ира
Об этом в телеэфире заявил Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, пишут "Комментарии".
При наличии истребителей F-16 в Украине могут возобновить полеты самолетов
Также в МИД отметили, что заявление Евроконтроля об открытии воздушного пространства не ранее 2029 года — слишком категоричное.
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В то же время, если бы наши Воздушные силы получили обещанное необходимое вооружение, процесс открытия неба, можно было бы значительно ускорить, очертил Кулеба.
Также, министр иностранных дел Украины напомнил об истории с Patriot, которые
ВСУ ожидали с первых дней войны, а получили не менее чем через 12 месяцев.
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