Кулеба рассказал, есть ли шансы вернуть полеты гражданских самолетов до 2029 года

Об этом в телеэфире заявил Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, пишут "Комментарии".



При наличии истребителей F-16 в Украине могут возобновить полеты самолетов

Также в МИД отметили, что заявление Евроконтроля об открытии воздушного пространства не ранее 2029 года — слишком категоричное.

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"Мы бы все хотели, чтобы хотя бы один аэропорт заработал, но это вопрос безопасности и возобновят ли работу авиакомпании. Работаем над этим, хотим, чтобы это произошло как можно скорее. Но то, что Евроконтроль слишком консервативно выразил позицию – однозначно", — сказал он. Кулеба.

В то же время, если бы наши Воздушные силы получили обещанное необходимое вооружение, процесс открытия неба, можно было бы значительно ускорить, очертил Кулеба.

"Кстати, будь у нас F-16, и они патрулировали украинское небо, аэропорт Львова можно было бы спокойно открывать и вообще ни о чем не беспокоиться. Это все о задержках с принятием решений", – заявил глава украинской дипломатии.

Также, министр иностранных дел Украины напомнил об истории с Patriot, которые

ВСУ ожидали с первых дней войны, а получили не менее чем через 12 месяцев.

"Если бы дали сразу, гораздо меньше городов и энергообъектов было бы разрушено. Та самая история повторяется с F-16. Конечно, хочется прийти и сказать: "Ну что вы тянете, вы все равно это сделаете". В принципе, я так и говорю, если честно. Но у них свое размышление, логика и анализ", — подытожил Кулеба.

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