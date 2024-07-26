Кудрицкий сказал, будут ли снова масштабные проблемы с электроснабжением летом

Глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий считает, что украинцы уже прошли наиболее сложный период в энергетике, правда, только летом.

Владимир Кудрицкий

"У нас есть все причины ожидать, что самый сложный период лета – позади. Мы прошли очень сложные пару недель и сейчас действительно ситуация улучшилась", – заявил Кудрицкий.

По его словам, ситуация наладилась благодаря изменению погоды.

"Это связано, прежде всего, с тем, что наконец-то спала абсолютно аномальная, рекордная, жара. Следовательно – уменьшилось потребление электроэнергии. И также, конечно, это связано с тем, что вышли из ремонта определенные энергогенерирующие мощности – долгожданные, важные для энергосистемы – которые, безусловно, придают нам мощности и сокращают дефицит", — сказал на брифинге Кудрицкий.

Именно поэтому, по его словам, вместо сложного режима 3-4 очереди сейчас действуют 1-2, которые применяются в зависимости от времени.

"В некоторые часы дефицит могу быть меньше, в некоторые – немного больше. А в некоторые – мы даже имеем возможность не вводить никакие ограничения электропотребления. И если не будет каких-то новых масштабных повреждений электростанций – ситуация будет иметь тенденцию к улучшению. По крайней мере, в следующие несколько недель", — сообщил Кудрицкий.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, по мнению Ланы Зеркаль, масштабных отключений электроэнергии можно было избежать , если бы министр энергетики действовал профессионально.

При этом Галущенко попал в громкий скандал, когда наврал на то, что не было никаких аварий на АЭС. Теперь его призывают гнать из министерства "сцаными тряпками".



