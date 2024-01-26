Кудрицкий может быть причастен к схеме нецелевого использования электроэнергии: эксперт обратил внимание на факты

У НАБУ и САП есть все основания провести проверку причастности главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого к схеме нецелевого использования на сумму 716 млн грн, чем вроде бы нанес государству ущерб. Как сообщает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook написал известный политический эксперт Александр Кочетков.

Глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий

Он напомнил, что 25 января НАБУ и САП объявили в розыск участников схемы. Ее организатором назван бизнес-партнер олигарха Игоря Коломойского Михаил Киперман. Кочетков выразил сомнения в том, что Киперман наладил схему самостоятельно без участия топ-менеджмента государственного оператора.

"Известная персона, даже в мире шоубиза известна. Но вы реально думаете, что партнер Коломойского "работал" бы с начальником департамента расчетов "Укрэнерго" Дмитрием Кондрашовым – винтиком в большой машине. Это просто забавно. Между ними должны были быть посредники из числа руководителей "Укрэнерго", — считает Кочетков.

Он напомнил, что второй подозреваемый по делу – начальник департамента администратора расчетов "Укрэнерго" Дмитрий Кондрашов – еще 15 июля 2022 года уехал в "командировку" в Венгрию и обратно не вернулся. Аналогичным образом, но через Польшу, 26 февраля 2023 исчез директор по рыночным операциям "Укрэнерго" Никита Вишневский, о котором в НАБУ публично пока не упоминали.

"Обоих за границу выпустил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Несмотря на следствие и риск побега фигурантов. По-моему, один только этот факт дает правоохранителям основания провести проверку законности и мотивов действий руководителя "Укрэнерго". Но они охотятся на Кипермана, а Кудрицкого в упор не видят", — заявил эксперт.

Он добавил, что в СМИ уже было опубликовано много материалов о якобы причастности Коломойского и его окружении к коррупционным схемам в Украине. Однако, отмечает эксперт, все стало возможным и прибыльным только благодаря коррумпированным чиновникам.

"Поэтому нужно обязательно установить их сообщников среди государственных чиновников. И наказать их тоже, а не одних исполнителей", — добавил Кочетков.

Как ранее сообщало НАБУ, в марте 2022 года "Укрэнерго" продало трейдеру "Юнайтед Энерджи" электроэнергию на сумму более 716 млн грн, несмотря на имеющуюся у компании задолженность. "Юнайтед Энерджи" связывают с Игорем Коломойским. Трейдер перепродал энергию реальным участникам рынка, а средства вывел, чем нанес государству ущерб.

НАБУ и САП объявили в розыск подозреваемых по этому делу: организатора схемы, бывшего директора департамента ЧАО "НЕК "Укрэнерго"" и председателя правления коммерческого банка Михаила Кипермана, начальника департамента администратора расчетов "Укрэнерго" Дмитрия Кондрашова и председателя Банка Альянса Юлию.



