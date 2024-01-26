Кудрицкий может быть причастен к схеме нецелевого использования электроэнергии: эксперт обратил внимание на факты

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Кравцев Сергей
У НАБУ и САП есть все основания провести проверку причастности главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого к схеме нецелевого использования на сумму 716 млн грн, чем вроде бы нанес государству ущерб. Как сообщает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook написал известный политический эксперт Александр Кочетков.
Глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий
Он напомнил, что 25 января НАБУ и САП объявили в розыск участников схемы. Ее организатором назван бизнес-партнер олигарха Игоря Коломойского Михаил Киперман. Кочетков выразил сомнения в том, что Киперман наладил схему самостоятельно без участия топ-менеджмента государственного оператора.
Он напомнил, что второй подозреваемый по делу – начальник департамента администратора расчетов "Укрэнерго" Дмитрий Кондрашов – еще 15 июля 2022 года уехал в "командировку" в Венгрию и обратно не вернулся. Аналогичным образом, но через Польшу, 26 февраля 2023 исчез директор по рыночным операциям "Укрэнерго" Никита Вишневский, о котором в НАБУ публично пока не упоминали.
Он добавил, что в СМИ уже было опубликовано много материалов о якобы причастности Коломойского и его окружении к коррупционным схемам в Украине. Однако, отмечает эксперт, все стало возможным и прибыльным только благодаря коррумпированным чиновникам.
Как ранее сообщало НАБУ, в марте 2022 года "Укрэнерго" продало трейдеру "Юнайтед Энерджи" электроэнергию на сумму более 716 млн грн, несмотря на имеющуюся у компании задолженность. "Юнайтед Энерджи" связывают с Игорем Коломойским. Трейдер перепродал энергию реальным участникам рынка, а средства вывел, чем нанес государству ущерб.
НАБУ и САП объявили в розыск подозреваемых по этому делу: организатора схемы, бывшего директора департамента ЧАО "НЕК "Укрэнерго"" и председателя правления коммерческого банка Михаила Кипермана, начальника департамента администратора расчетов "Укрэнерго" Дмитрия Кондрашова и председателя Банка Альянса Юлию.
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