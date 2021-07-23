Куда массово едут на заработки украинские учителя

В аналитическом центре компании по международному трудоустройству Gremi Personal сообщили, что в этом году на 15% возросло количество украинских педагогов, которые летом едут на заработки. В компании сравнили количество работников за этот и прошлый 2020. Поэтому учителя из Украины зарабатывают в Польше на сезонных работах до 5 тыс. долларов США.

Украинские заробитчане (фото из открытых источников)

В аналитическом исследовании говорится, что учителя на сезонных заработках в Польше составляют 5% от общего количества мигрантов из Украины.

Педагоги приезжают на работу в Польшу после окончания вступительных экзаменов и работают до конца августа.

По информации директора департамента рекрутации Gremi Personal Анны Джоболда, учителя из Украины ищут вакансии на лето, где можно хорошо заработать. Они идут работать на мясокомбинаты, рыбные заводы, кондитерские фабрики, заводы, где производят электрооборудование, логистические склады, а также в гостиницы и рестораны. В среднем педагоги могут заработать в Польше за три месяца до 5000 долларов США.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что украинские учителя не смогут подрабатывать репетиторством.

Министр образования считает, что учитель, который учит непосредственно ребенка в школе, не может быть репетитором — это конфликт интересов. По словам чиновника, школа может оказывать такую платную образовательную услугу, как индивидуальное обучение с детьми. Она считается легальной и учитывается как урок. Родители в таком случае заключают договор с администрацией школы о предоставлении платных образовательных услуг.





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