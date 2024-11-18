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Куда лучше податься на заработки: где в ЕС предлагают самые высокие зарплаты

Самые высокие зарплаты предлагают Люксембург, Дания и Ирландия

18 ноября 2024, 18:33
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Ткачик Олеся

Поиск высокооплачиваемой работы вне Украины остается одним из главных приоритетов многих украинцев. Среди стран, наиболее привлекающих трудовых мигрантов, — государства Европейского Союза. Они предлагают широкий спектр вакансий и конкурентные заработки, пишет сайт visitukraine.today.

Куда лучше податься на заработки: где в ЕС предлагают самые высокие зарплаты

Работа за границей

В частности, по данным Евростата, в 2023 году средняя годовая зарплата в Европейском Союзе составила 37 900 евро (около 1,67 млн грн), что на 6,5% больше по сравнению с предыдущим годом. Самый высокий уровень доходов зафиксирован в Люксембурге — 81 064 евро (свыше 3,56 млн грн). За ним следуют Дания (67 604 евро) и Ирландия (58 679 евро).

Самые низкие средние зарплаты среди стран ЕС наблюдаются в Болгарии (13503 евро), Венгрии (16895 евро) и Греции (17013 евро). В соседней Польше этот показатель составил 18054 евро (примерно 793 тыс. грн).

Швейцария, хоть и не является членом ЕС, возглавила рейтинг стран с высокими средними заработками. В 2023 году средняя зарплата здесь составила 7676 евро (337 тыс. грн). Люксембург с показателем 6277 евро занял второе место, а США — третье (6109 евро).

Кроме того, отмечается, что Германия остается привлекательной для украинцев страной. При этом известно, что ФРГ предлагает зарплаты в диапазоне от 3500 до 4000 евро (от 153 до 175 тыс. грн). Здесь высока потребность в инженерах, IT-специалистах и медперсонале. Также страна обеспечивает благоприятные условия для интеграции иностранцев, что делает ее одним из лучших вариантов для трудовых мигрантов.

Кроме того, хорошие зарплаты предлагает Швейцария. В этой стране можно заработать от 5000 до 6000 евро в месяц (от 219 до 263 тыс. грн). Экономическая стабильность и возможности профессионального развития привлекают специалистов в финансовой, IT и фармацевтической отраслях.

А вот Нидерланды, Ирландия и Дания предлагают зарплаты от 3500 до 4000 евро. Затребованные профессии включают инженеров, врачей, IT-специалистов и ученых. К преимуществам работы здесь относятся стабильность и развитая система социальной защиты.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, у кого из украинцев больше выросли зарплаты.




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Источник: https://visitukraine.today/uk/blog/5104/salaries-in-europe-where-and-how-much-you-can-earn-and-the-best-countries-to-go-to-work-in#zarplati-v-krayinax-jes-statistika
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