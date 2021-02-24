Куда исчез Стерненко - адвокат активиста обеспокоен

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Кириєнко Анна
Вчера общественного активиста Сергея Стерненко приговорили к семи годам и трем месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества. Сразу после суда мужа должны были доставить в СИЗО. Однако этого не произошло. Данную информацию сообщает издание НВ.
Дело Стерненко - куда исчез активист. Фото: tk.media
Этот факт вызвал большое беспокойство у адвоката Сергея — Маси Найем. Тот еще вечером сообщил, что местонахождение Стерненко неизвестно. Кроме того, адвокат не имеет возможности связаться с активистом.
За это время на социальных страницах Сергея Стерненко также ничего не сообщалось. Последнее в Твиттере — благодарность Венедиктов, Труханову, Татарову и Зеленскому за приговор.
Напомним, что приговор Стерненко было вынесено Приморским судом Одессы. Активиста признали виновным по делу о похищении депутата Коминтерновского районного совета Сергея Щербича. Ранее активиста освобождали из-под домашнего ареста на поруки народного депутата от партии "Голос" Романа Лозинского.
Во время заседания суда проходила многочисленная акция в поддержку Сергея Стерненко.
Также вчера вечером под Офисом президента Украины устроили акцию протеста из-за приговора активисту Сергею Стерненко. Протестующие сначала бросали снежки в полицию, затем в ход пошли файеры. В сторону стражей порядка, по словам очевидцев, также распиливали что-то из баллончиков, взрывались петарды. Фото с акции протеста можно посмотреть здесь.
Сайт "Комментарии" также спросил эксперта, дальше ждет активиста Сергея Стерненко. Мнение политтехнолога смотрите здесь.
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