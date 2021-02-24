Куда исчез Стерненко - адвокат активиста обеспокоен

Вчера общественного активиста Сергея Стерненко приговорили к семи годам и трем месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества. Сразу после суда мужа должны были доставить в СИЗО. Однако этого не произошло. Данную информацию сообщает издание НВ.

Дело Стерненко - куда исчез активист. Фото: tk.media

Этот факт вызвал большое беспокойство у адвоката Сергея — Маси Найем. Тот еще вечером сообщил, что местонахождение Стерненко неизвестно. Кроме того, адвокат не имеет возможности связаться с активистом.

"Сейчас неизвестно, где он — в СИЗО его нет ... Нам не дают ответа, ни где он в СИЗО, ни где он может быть", — прокомментировал ситуацию Маси Найем.

За это время на социальных страницах Сергея Стерненко также ничего не сообщалось. Последнее в Твиттере — благодарность Венедиктов, Труханову, Татарову и Зеленскому за приговор.

Напомним, что приговор Стерненко было вынесено Приморским судом Одессы. Активиста признали виновным по делу о похищении депутата Коминтерновского районного совета Сергея Щербича. Ранее активиста освобождали из-под домашнего ареста на поруки народного депутата от партии "Голос" Романа Лозинского.

Во время заседания суда проходила многочисленная акция в поддержку Сергея Стерненко.

Также вчера вечером под Офисом президента Украины устроили акцию протеста из-за приговора активисту Сергею Стерненко. Протестующие сначала бросали снежки в полицию, затем в ход пошли файеры. В сторону стражей порядка, по словам очевидцев, также распиливали что-то из баллончиков, взрывались петарды. Фото с акции протеста можно посмотреть здесь.

Сайт "Комментарии" также спросил эксперта, дальше ждет активиста Сергея Стерненко. Мнение политтехнолога смотрите здесь.

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