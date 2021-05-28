Куда чаще всего летают украинцы: названы популярные маршруты

Сейчас украинцы серьезно задумались над предстоящим отпуском и летним отдыхом. Только за май граждане забронировали наибольшее количество перелетов за этот год. Об этом сообщает платформа OpenDataBot.

Стало известно популярные маршруты украинцев - где они отдыхают. Фото: wikimedia.org

Стоит отметить, что за период локдауна украинцами было приобретено 15% авиабилетов.

Сейчас процесс покупки авиабилетов активизировался. Самыми популярными направлениям для наших граждан стали Турция, Грузия, Черногория, Беларусь, Греция.

Если брать города, украинцы охотно летают в Стамбул, Батуми, Тбилиси, Тиват, Анталию, Даламан, Тиран.

Интересно, что в топ-направлений перелетов украинцев входил и Минск. Однако с 26 мая авиасообщение между Украиной и Беларусью прекращено.

OpenDataBot подсчитал и продолжительность отпусков украинцев. Обычно отдых граждан составляет 9-10 дней.

Также, аналитики отмечают, что цены на перелеты в Турцию и Черногорию снизились по сравнению с 2019 годом. Например, раньше в Черногорию билет стоил 206 долларов, а сейчас можно улететь за 116 долларов.

Напомним, что Украина и Турция подписали меморандум об углублении сотрудничества в области туризма. Эксперты оценили для портала "Комментарии-Украина" значение этого документа. Мысли исполнительного директора Украинской Ассоциации туристических агентств (УАТА) Павла Григораша читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, какие главные проблемы имеет Украина в сфере туризма? Что нужно сделать, чтобы решить эти вопросы? Мысли главы Всеукраинской Ассоциации туристических операторов Игоря Голубаха читайте в нашем материале.

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