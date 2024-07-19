logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Кто виноват в несправедливых отключениях света: Госэнергонадзор провел ревизию
commentss НОВОСТИ Все новости

Кто виноват в несправедливых отключениях света: Госэнергонадзор провел ревизию

Госэнергонадзор выявил нарушения в графиках отключений электроэнергии в шести областях

сегодня, 12:29
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Черновалова Кристина

Украинцы снова остались без света из-за нарушения графиков отключений. Госэнергонадзор выявил многочисленные нарушения в Днепропетровской и Житомирской областях, где некоторые потребители сидели без света более семи часов, в то время как другие вообще не отключались.

Кто виноват в несправедливых отключениях света: Госэнергонадзор провел ревизию

Госэнергонадзор выявил нарушения в графиках отключений электроэнергии

Известно, что в Днепропетровской области время без электроэнергии для некоторых потребителей превысило семь часов, что существенно больше запланированного. Кроме того, в Днепре, Каменском и Кривом Роге графики отключения также не соблюдались в полном объеме.

“Большое количество потребителей отнесено к категории объектов критической инфраструктуры, что вместе с сопутствующей нагрузкой привело к завышенной величине мощности, не подлежащей отключению. Соответственно, другим потребителям приходится чрезмерное бремя отключений, нарушая справедливость распределения электрической энергии”, — говорится в сообщении Госэнергонадзора.

Житомирская область также оказалась среди лидеров по числу нарушений. Здесь инспекторам даже препятствовали проверять, правильно ли выполняются графики. Некоторые подразделения "Житомироблэнерго" не допускали их в диспетчерские пункты.

“На официальном сайте ОСР постоянно приводится недостоверная информация о периодичности и продолжительности применения каждой очереди ГБО, сроки перерыва поставки электрической энергии населенным пунктам, отдельным жилым массивам и улицам. В целом, это приводило к систематическому неучастию областного центра и других городов области в применении ГПО”, — отметили инспекторы.

Везде было замечено, что не все потребители привлечены к отключениям по графику, особенно тех, кто не относится к критически важным объектам. Это создало дополнительную нагрузку на других пользователей и нарушило справедливость.

Госэнергонадзор издал предписания с требованием устранить нарушения в течение недели. Если нарушения не будут исправлены, будут наложены штрафы.

Начиная с 22 июля Госэнергонадзор начинает проверки в г. Киев, Киевской, Полтавской, Львовской, Закарпатской и Запорожской областях



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://sies.gov.ua/news/derzhenerhonahliad-pereviriaie-dotrymannia-spravedlyvosti-rozpodilu-elektroenerhii-vyiavleni-chyslenni-porushennia
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!

Ігор

сегодня, 12:34

Нацистський принцип: "кожному своє!" Особливо там де розташовані синагоги культурні центри почесні консульства та інша кошерність разом з їх бізнес власністю. Як так сталось що ті, хто нібито найбільше постраждав від нацизму, використовують принципи цього нацизму, як найбільш повномасштабно досвідчені і вправні користувачі цих принципів?


Новости

Все новости