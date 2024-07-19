Кто виноват в несправедливых отключениях света: Госэнергонадзор провел ревизию

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Черновалова Кристина
Украинцы снова остались без света из-за нарушения графиков отключений. Госэнергонадзор выявил многочисленные нарушения в Днепропетровской и Житомирской областях, где некоторые потребители сидели без света более семи часов, в то время как другие вообще не отключались.
Госэнергонадзор выявил нарушения в графиках отключений электроэнергии
Известно, что в Днепропетровской области время без электроэнергии для некоторых потребителей превысило семь часов, что существенно больше запланированного. Кроме того, в Днепре, Каменском и Кривом Роге графики отключения также не соблюдались в полном объеме.
Житомирская область также оказалась среди лидеров по числу нарушений. Здесь инспекторам даже препятствовали проверять, правильно ли выполняются графики. Некоторые подразделения "Житомироблэнерго" не допускали их в диспетчерские пункты.
Везде было замечено, что не все потребители привлечены к отключениям по графику, особенно тех, кто не относится к критически важным объектам. Это создало дополнительную нагрузку на других пользователей и нарушило справедливость.
Госэнергонадзор издал предписания с требованием устранить нарушения в течение недели. Если нарушения не будут исправлены, будут наложены штрафы.
Начиная с 22 июля Госэнергонадзор начинает проверки в г. Киев, Киевской, Полтавской, Львовской, Закарпатской и Запорожской областях
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Ігор
сегодня, 12:34
Нацистський принцип: "кожному своє!" Особливо там де розташовані синагоги культурні центри почесні консульства та інша кошерність разом з їх бізнес власністю. Як так сталось що ті, хто нібито найбільше постраждав від нацизму, використовують принципи цього нацизму, як найбільш повномасштабно досвідчені і вправні користувачі цих принципів?