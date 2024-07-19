Кто виноват в несправедливых отключениях света: Госэнергонадзор провел ревизию

Украинцы снова остались без света из-за нарушения графиков отключений. Госэнергонадзор выявил многочисленные нарушения в Днепропетровской и Житомирской областях, где некоторые потребители сидели без света более семи часов, в то время как другие вообще не отключались.

Госэнергонадзор выявил нарушения в графиках отключений электроэнергии

Известно, что в Днепропетровской области время без электроэнергии для некоторых потребителей превысило семь часов, что существенно больше запланированного. Кроме того, в Днепре, Каменском и Кривом Роге графики отключения также не соблюдались в полном объеме.

“Большое количество потребителей отнесено к категории объектов критической инфраструктуры, что вместе с сопутствующей нагрузкой привело к завышенной величине мощности, не подлежащей отключению. Соответственно, другим потребителям приходится чрезмерное бремя отключений, нарушая справедливость распределения электрической энергии”, — говорится в сообщении Госэнергонадзора.

Житомирская область также оказалась среди лидеров по числу нарушений. Здесь инспекторам даже препятствовали проверять, правильно ли выполняются графики. Некоторые подразделения "Житомироблэнерго" не допускали их в диспетчерские пункты.

“На официальном сайте ОСР постоянно приводится недостоверная информация о периодичности и продолжительности применения каждой очереди ГБО, сроки перерыва поставки электрической энергии населенным пунктам, отдельным жилым массивам и улицам. В целом, это приводило к систематическому неучастию областного центра и других городов области в применении ГПО”, — отметили инспекторы.

Везде было замечено, что не все потребители привлечены к отключениям по графику, особенно тех, кто не относится к критически важным объектам. Это создало дополнительную нагрузку на других пользователей и нарушило справедливость.

Госэнергонадзор издал предписания с требованием устранить нарушения в течение недели. Если нарушения не будут исправлены, будут наложены штрафы.

Начиная с 22 июля Госэнергонадзор начинает проверки в г. Киев, Киевской, Полтавской, Львовской, Закарпатской и Запорожской областях