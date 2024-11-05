Кто в Украине практически не почувствует дефицит электроэнергии зимой: МВФ выдал прогноз

Пиковый дефицит электроэнергии в Украине в течение зимы 2024-2025 годов составит 3-4 гигаватт. Но он будет менее влиять на наиболее важные сектора – здравоохранения, обороны и т.д. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" заявил замглавы миссии МВФ в Украине Тревор Лессард.

Электроэнергия. Фото: из открытых источников

"Мы рассматриваем потенциальный пиковый дефицит энергии зимой в размере около 3-4 гигаватт. Конечно, эта цифра сильно варьируется в зависимости от того, насколько холодной будет зима, от спроса, а также от того, что сейчас происходит много монтажных и ремонтных работ. Поэтому оценка обладает большой волатильностью", — сказал замглавы миссии МВФ в Украине.

По его словам, трудно сказать, что этот разрыв означает для украинской экономики. Вопрос не только в том, сколько мощностей для генерирования и сколько можно импортировать, но и в спросе.

"Это один из вопросов, который будет очень сложно решить, и именно поэтому вы видите много комментаторов, беспокоящихся о зиме: если существует дефицит электроэнергии, этот дефицит должен быть распределен на всю экономику, и он, вероятно, не будет распределен равномерно ", – добавил Лессард.

Представитель МВФ напомнил, что власти Украины ранее заявляли, что, если возникнет дефицит электроэнергии, они, вероятно, отдадут приоритет критически важным секторам экономики.

"Итак, хотя разрыв может существовать, его влияние на ВВП может быть не таким большим, поскольку они могли бы дозировать электроэнергию для наиболее важных секторов — здравоохранения, обороны и т.д.", – пояснил Лессард.

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