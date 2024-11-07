logo

BTC/USD

75000.21

ETH/USD

2809.33

LTC/USD

70.98

USD/UAH

41.60

EUR/UAH

45.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Кто в Украине может уйти на пенсию раньше других: список профессий
commentss НОВОСТИ Все новости

Кто в Украине может уйти на пенсию раньше других: список профессий

Пенсионные привилегии для специальных профессий: кто может выйти на отдых раньше

сегодня, 12:56
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Черновалова Кристина

Некоторые работники в Украине могут выйти на пенсию раньше других, если имеют большой опыт работы в сложных и важных профессиях. Пенсия за выслугу лет позволяет им уйти на заслуженный отдых до достижения общепринятого пенсионного возраста. По информации Пенсионного фонда Украины, льготы на такую пенсию получают только определенные специалисты.

Кто в Украине может уйти на пенсию раньше других: список профессий

Кто из украинцев может уйти на пенсию за выслугу лет

В список тех, кто может претендовать на такую пенсию, входят:

  • Диспетчеры и инженерно-технический персонал авиации, контролирующие воздушное движение.

  • Бортпроводники, обеспечивающие безопасность пассажиров на борту.

  • Железнодорожники и работники метрополитена, отвечающие за движение поездов.

  • Работники геологоразведки, работающие в полевых условиях.

  • Лесорубы и лесосплавники заняты в тяжелой физической работе.

  • Докеры-механизаторы в портах, работающих с тяжелыми механизмами.

  • Члены экипажей морского, речного флота и рыбопромышленного флота занимаются навигацией и безопасностью на воде.

Для каждой из этих специальностей существуют определенные требования к стажу:

  • Артисты должны от 20 до 35 лет творческой деятельности.

  • Авиационные работники и летно-испытательный состав должны иметь стаж от 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

  • Работники сферы образования, медицины и социальной защиты должны от 25 до 26 лет работы в отрасли.

  • Спортсмены должны иметь не менее 25 лет стажа, в том числе 6 лет в составе национальных сборных.

Военные могут выйти на пенсию за выслугу лет вне зависимости от возраста, если на момент завершения службы они отработали не менее 25 лет.

Читайте на портале "Комментарии" — В ноябре Всемирная продовольственная программа ООН расширяет выплаты для пенсионеров , живущих в зонах боевых действий в Украине. Программа поддержки будет продолжаться до конца декабря 2024 года. Далее выплаты будут зависеть от того, будет ли доступно финансирование от доноров.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://drive.google.com/file/d/1aP8JpHciULIQB01zHR5l3K3HeGqXfqZb/view
Теги:

Новости

Все новости