Кто в Украине может уйти на пенсию раньше других: список профессий

Некоторые работники в Украине могут выйти на пенсию раньше других, если имеют большой опыт работы в сложных и важных профессиях. Пенсия за выслугу лет позволяет им уйти на заслуженный отдых до достижения общепринятого пенсионного возраста. По информации Пенсионного фонда Украины, льготы на такую пенсию получают только определенные специалисты.

Кто из украинцев может уйти на пенсию за выслугу лет

В список тех, кто может претендовать на такую пенсию, входят:

Диспетчеры и инженерно-технический персонал авиации, контролирующие воздушное движение.

Бортпроводники, обеспечивающие безопасность пассажиров на борту.

Железнодорожники и работники метрополитена, отвечающие за движение поездов.

Работники геологоразведки, работающие в полевых условиях.

Лесорубы и лесосплавники заняты в тяжелой физической работе.

Докеры-механизаторы в портах, работающих с тяжелыми механизмами.

Члены экипажей морского, речного флота и рыбопромышленного флота занимаются навигацией и безопасностью на воде.

Для каждой из этих специальностей существуют определенные требования к стажу:

Артисты должны от 20 до 35 лет творческой деятельности.

Авиационные работники и летно-испытательный состав должны иметь стаж от 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Работники сферы образования, медицины и социальной защиты должны от 25 до 26 лет работы в отрасли.

Спортсмены должны иметь не менее 25 лет стажа, в том числе 6 лет в составе национальных сборных.

Военные могут выйти на пенсию за выслугу лет вне зависимости от возраста, если на момент завершения службы они отработали не менее 25 лет.

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