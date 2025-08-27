Кто станет единственным и безальтернативным кандидатом в президенты Украины: впечатляющий прогноз

Валерий Залужный считается одним из самых заметных и практически безальтернативных претендентов на пост президента Украины. Такое мнение в эфире канала Эспрессо высказал доктор исторических наук и глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

Фото: из открытых источников

"Сегодня уже можно утверждать, что если господин Залужный решит баллотироваться, он автоматически станет ведущим кандидатом на президентские выборы, а возможно и единственным. Понятно, что как военный во время войны он не может открыто обсуждать избирательные планы. Однако политические игры не прекращаются даже в ходе боевых действий, в частности, о том, какое дело имело, в каком деле политический. Пока его пребывание в Великобритании помогает избегать критики, но когда он официально объявит об участии в выборах, следует ожидать потока атак и уголовных дел", — пояснил Кошель.

Политолог также подчеркнул, что сейчас любые обсуждения выборов только вредят Украине, ведь в условиях войны власти и оппозиция должны действовать сплоченно, чтобы снизить угрозы для государства.

"Следующие президентские выборы точно не будут простыми, и это вызывает обеспокоенность. Чем больше на Западе появляется информация о выборах в Украине, тем больше это ослабляет нашу позицию. Запад ожидает от Украины единства власти. Даже когда речь идет о переговорах или определении красных линий, важно, чтобы это были общие позиции, а не только для Зеленского. страны", — добавил он.

