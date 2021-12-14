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Кто сможет потратить 1000 грн в аптеках: рассказали в Офисе президента

Украинцам разрешат потратить тысячу гривен на покупку лекарств

сегодня, 10:08
Автор:

Козлова Альбіна
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Последние две недели в Украине темп вакцинации снизился. Хотя провакцинировано только 40% взрослого населения. Украинцев поощряют за получение прививки выплатами по тысяче гривен, которые граждане смогут получить с 19 декабря. Однако список мест, куда их можно будет потратить, увеличился. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Кто сможет потратить 1000 грн в аптеках: рассказали в Офисе президента

Выплату за вакцинацию можно будет потратить в аптеке, фото из открытых источников

Во время селекторного совещания в Офисе президента, было решено, что учитывая пожелания пожилых людей, в перечень мест, где можно приобрести товары за тысячу, будут добавлены аптеки. То есть украинцам будет предоставлена возможность приобрести лекарства на эти средства. О перечне лекарств не сообщается. Потратить деньги на лекарства смогут все украинцы.

Известно, что над списком мест, где будут принимать 1000 грн, еще работают в Министерстве трансформации. Поэтому в аптеки украинцы смогут пойти потратить деньги от государства с января 2022 года. По мнению участников совещания, это предложение поможет не только поощрять граждан вакцинироваться, но и купить необходимые товары для здоровья и улучшения самочувствия.

По данным СНБО, новый штамм "Омикрон" может "прибыть" в наше государство уже с 13 декабря. Об этом сообщил секретарь Алексей Данилов. По данным Министерства здравоохранения, в Украине с 15 декабря выходят в "желтую" зону еще две области — Винницкая и Хмельницкая области.

За последние сутки в Украине заболело COVID-19 7 283 человека, среди которых 566 детей. Умерло 387 человек. В больницы госпитализировали 1123 человека.

Кроме того, Минздрав принял новые стандарты лечения больных COVID-19, которым исполнилось более 60 лет. В Министерстве расширили показания к госпитализации пожилых пациентов с коронавирусной болезнью.

Как сообщал портал "Комментарии", когда и где подавать заявку, чтобы получить тысячу за вакцинацию.


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Источник: https://www.president.gov.ua/news/iz-sichnya-tisyachu-griven-yaku-otrimayut-vakcinovani-gromad-72001
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