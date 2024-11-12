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Кто сможет получить финансовую помощь от Красного Креста: как оформить выплаты

Красный Крест помогает пенсионерам: пошаговая инструкция по получению финансовой поддержки

сегодня, 16:46
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Черновалова Кристина

Зимний период всегда особенно сложный, особенно для тех, кто больше всего пострадал из-за войны. В этом году Красный Крест Украины решил усилить поддержку именно в это время, особенно для пенсионеров, людей с инвалидностью, переселенцев и тех, чье жилье было повреждено из-за боевых действий.

Кто сможет получить финансовую помощь от Красного Креста: как оформить выплаты

Помощь на зиму от Красного Креста: кто и где может получить

Чтобы получить помощь, жителям Украины советуют проверять информацию, касающуюся конкретно их области. Это связано с тем, что в разных регионах список имеющих право на поддержку может отличаться. Так, в октябре помощь оказывалась преимущественно людям с инвалидностью 1-й группы, а уже в ноябре она стала доступна для переселенцев.

Красный Крест запустил программу поддержки в девяти областях Украины, где у жителей есть возможность получить помощь перед зимой. Это следующие области: Запорожская, Херсонская, Сумская, Донецкая, Днепропетровская (в черте города Павлоград), Черниговская, Харьковская, Одесская и Николаевская. Но стоит обратить внимание, что поддержка доступна не всем жителям этих регионов, а лишь отдельным районам, в основном в прифронтовых населенных пунктах и тех, которые расположены близко к границе с Россией.

Чтобы получить помощь, нужно пройти несколько шагов. Красный Крест сообщает местной администрации о категориях людей, которым планируется оказать помощь. После этого местные власти составляют список тех, кто может рассчитывать на выплаты. После составления списков Красный Крест связывается с потенциальными получателями, регистрирует их и обеспечивает необходимой финансовой поддержкой перед зимой.



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Источник: https://napensii.ua/uk/news-uk/336399-vyplaty-vid-11-do-21-tysyachi-gryven-komu-nadadut-dopomogu-do-zymy/
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