Кто следующий после Коломойского: незаконное обогащение теперь под прицелом следователей

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
После заключения под стражу олигарха Игоря Коломойского, украинские следственные органы должны рассмотреть дело о крупнейшем банкротстве банка в истории Украины, касающемся Николая Лагуна. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишут "Українські новини".
Игорь Коломойский. Фото: из открытых источников
Издание отмечает, что в первых числах сентября известному бизнесмену Игорю Коломойскому было вручено подозрение от Службы безопасности Украины и Бюро экономической безопасности за мошенничество и легализацию имущества, полученного преступным путем, а сам бизнесмен оказался под стражей.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Кроме кейса Коломойского, отмечают журналисты, существуют и другие громкие дела, которые должны набрать обороты с активизацией борьбы против коррупции. Самый первый по объему украденного после Коломойского – экс-владелец Дельта Банка Николай Лагун по делу о банкротстве Дельта Банка. Следствие по уголовным производствам в отношении Николая Лагуна идет годами, а адвокаты Лагуна имеют план, как закрыть эти дела по процессуальным причинам без приговора, – а сам Лагун бежал за границу.
В материале отмечается, что средства из банка выводились на инвестиционный фонд, которым руководит подсанкционный россиянин Кирилл Дмитриев. Он теперь возглавляет Российский фонд прямых инвестиций, который правительство США назвало "кошельком Путина".
Издание отметило, что даже Коломойский, так долго являвшийся символом безнаказанности, не позволял себе не являться в суд. Лагун же, обвиняемый в особо тяжких преступлениях, легко получил решение суда об отмене ареста и запрете на выезд за границу и с молчаливого согласия прокуроров скрылся из Украины. Но в розыск, несмотря на отсутствие в судебных заседаниях, он так и не объявлен. Правозащитники указывают на реальную угрозу, что уголовные дела против Лагуна могут быть завершены по надуманным основаниям, ведь Печерский районный суд Киева уже вынес решение об обязательстве закрыть уголовные производства. Ничего общего с верховенством закона такие решения не имеют и не могут являться основанием для того, чтобы обнулить обвинения в особо тяжких преступлениях, совершенных против финансовой системы Украины, предъявленные Лагуну.
Журналисты обещают и дальше следить за работой правоохранителей по привлечению к ответственности Николая Лагуна — второго по объему украденного у государства лица в Украине.
Обсуждения
Новости