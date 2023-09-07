Кто следующий после Коломойского: незаконное обогащение теперь под прицелом следователей

После заключения под стражу олигарха Игоря Коломойского, украинские следственные органы должны рассмотреть дело о крупнейшем банкротстве банка в истории Украины, касающемся Николая Лагуна. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишут "Українські новини".

Игорь Коломойский. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, что в первых числах сентября известному бизнесмену Игорю Коломойскому было вручено подозрение от Службы безопасности Украины и Бюро экономической безопасности за мошенничество и легализацию имущества, полученного преступным путем, а сам бизнесмен оказался под стражей.

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Кроме кейса Коломойского, отмечают журналисты, существуют и другие громкие дела, которые должны набрать обороты с активизацией борьбы против коррупции. Самый первый по объему украденного после Коломойского – экс-владелец Дельта Банка Николай Лагун по делу о банкротстве Дельта Банка. Следствие по уголовным производствам в отношении Николая Лагуна идет годами, а адвокаты Лагуна имеют план, как закрыть эти дела по процессуальным причинам без приговора, – а сам Лагун бежал за границу.

"Среди причин неплатежеспособности банка – злоупотребление властью и вывод за границу средств как вкладчиков банка, так и полученного от НБУ рефинансирования в пользу россиян", – отмечают журналисты и указывают, что Лагун задолжал государству 1,5 млрд долларов.

В материале отмечается, что средства из банка выводились на инвестиционный фонд, которым руководит подсанкционный россиянин Кирилл Дмитриев. Он теперь возглавляет Российский фонд прямых инвестиций, который правительство США назвало "кошельком Путина".

"Первые расследования по 2 уголовным производствам против Лагуна были начаты в 2015 году. Одно дело касается вывода средств из Дельта Банка через кредит для ООО "Экоинжиринг" на сумму более 200 млн гривен (что составляло 23,5 млн долларов). Другое дело расследуется по выводу из банка средств от НБУ на рефинансирование связанных субъектов хозяйствования на сумму в размере 4,1 млрд гривен (что составляло 482,4 млн долларов). Только через 6 лет расследования, в 2021 году, Николаю Лагуну было предъявлено подозрение по этим делам, тогда как дела по обвинениям были переданы в Шевченковский районный суд Киева только в 2023 году. Однако Николай Лагун сбежал из Украины, его адвокаты присутствуют через раз и суд за 3 заседания, которые растянулись на 6 месяцев так и не смог определиться – можно ли начать рассмотрение дела по существу", – пишут "Українські новини".

Издание отметило, что даже Коломойский, так долго являвшийся символом безнаказанности, не позволял себе не являться в суд. Лагун же, обвиняемый в особо тяжких преступлениях, легко получил решение суда об отмене ареста и запрете на выезд за границу и с молчаливого согласия прокуроров скрылся из Украины. Но в розыск, несмотря на отсутствие в судебных заседаниях, он так и не объявлен. Правозащитники указывают на реальную угрозу, что уголовные дела против Лагуна могут быть завершены по надуманным основаниям, ведь Печерский районный суд Киева уже вынес решение об обязательстве закрыть уголовные производства. Ничего общего с верховенством закона такие решения не имеют и не могут являться основанием для того, чтобы обнулить обвинения в особо тяжких преступлениях, совершенных против финансовой системы Украины, предъявленные Лагуну.

Журналисты обещают и дальше следить за работой правоохранителей по привлечению к ответственности Николая Лагуна — второго по объему украденного у государства лица в Украине.



