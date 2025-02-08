Кто представит Украину на Евровидении-2025: песня победителя



















Украина определила своего представителя на Евровидении-2025, которое пройдет в мае в Базеле, Швейцария. В финале Национального отбора, прошедшем 8 февраля, победу одержала группа Ziferblat, удивив как зрителей, так и жюри. Их выступление с песней Bird of Pray поразило всех своей оригинальностью и эмоциональностью.





В финале соревновались 10 исполнителей:

В финал Нацотбора в 2025 году прошли:

1. Влад Шериф – "Wind of change"

2. Абие – "Дом"

3. Molodi – "My Sea"

4. Future Culture – "Waste My Time"

5. Маша Кондратенко – "No Time to Cry"

6. Khayat – "Honor"

7. FIINKA – "Культура"

8. Krylata – "Stay True"

9. Ziferblat – "Bird of Pray"

10. ДК Энергетик – "Соль"

Каждый из них представил уникальный номер, показывая разнообразие украинской музыкальной сцены. Однако именно группа Ziferblat смогла завоевать сердца как зрителей, так и жюри, получив самые высокие баллы по итогам голосования. 10 баллов от зрителей и 9 от жюри.

Стоит отметить, что Нацотбор этого года отличился высоким уровнем подготовки участников и профессиональной организацией. Жюри, в состав которого вошли Джамала, Сергей Танчинец и Екатерина Павленко, отметили сложность выбора из-за сильных выступлений многих финалистов. Зрители имели возможность голосовать с помощью приложения "Действие" и SMS, что обеспечило прозрачность и открытость процесса.

Группа Ziferblat будет готовиться к выступлению на международной сцене Евровидения в мае 2025 года.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что цифровая платформа "Дія" не выдержала нагрузки. Уже через несколько минут после открытия голосования за победителя Нацотбора пользователи начали жаловаться на технические проблемы – приложение зависало, а иногда совсем не загружалось.

Кроме того, Юваль Рафаэль поедет на Евровидение представлять Израиль. В одном из своих последних интервью 24-летняя певица вспомнила о нападении ХАМАСа, от которого она чудом спаслась. 7 октября 2023 года девушка присутствовала на музыкальном фестивале NOVA в Реиме, где члены ХАМАС напали на участников фестиваля и убили 364 человека и еще 40 взяли в заложники.