Кто не слышал, тот увидит: Кличко выпустил сборник своих цитат

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Елизавета Черных
Сегодня мэр Киева Виталий Кличко презентовал сборник своих цитат "Кто не слышал, тот увидит". Это иллюстрированная книга с 14-ю самыми смешными высказываниями столичного главы на официальных мероприятиях.
ФОТО: Из открытых источников
По словам Кличко, тираж сборника — 3000 экземпляров, на издание которых мэр потратил личные денежные средства. Вырученные деньги с продажи цитатника Кличко планирует передать на благотворительность, в частности на поддержку фонда "Будущий К
В книге можно встретить наиболее популярные цитаты мэра Киева, здесь и "Пора готовиться к земле", "Мост, который устал", "Чтоб холодная вода превратилась в горячую, ее нужно подогреть", "Александр, как Вас зовут?" и другие "перлы" Виталия Кличко.
Столичный глава также отметил, что планирует продолжать литературную деятельность и в дальнейшем выпустить еще несколько книг.
Общественность позитивно отреагировала на новость Кличко об издании сборника цитат. В комментариях пользователи называют мэра "сильным духом человеком" и высказывают уважение в его адрес.
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