Кто не слышал, тот увидит: Кличко выпустил сборник своих цитат

Сегодня мэр Киева Виталий Кличко презентовал сборник своих цитат "Кто не слышал, тот увидит". Это иллюстрированная книга с 14-ю самыми смешными высказываниями столичного главы на официальных мероприятиях.

ФОТО: Из открытых источников

"Скажу откровенно, я — человек, который умеет посмеяться над собой. И не обижается на шутки в свой адрес. Ну, действительно смешные шутки. Я не о 95 квартале", — написал на своей странице в Facebook глава города.

По словам Кличко, тираж сборника — 3000 экземпляров, на издание которых мэр потратил личные денежные средства. Вырученные деньги с продажи цитатника Кличко планирует передать на благотворительность, в частности на поддержку фонда "Будущий К

В книге можно встретить наиболее популярные цитаты мэра Киева, здесь и "Пора готовиться к земле", "Мост, который устал", "Чтоб холодная вода превратилась в горячую, ее нужно подогреть", "Александр, как Вас зовут?" и другие "перлы" Виталия Кличко.

Столичный глава также отметил, что планирует продолжать литературную деятельность и в дальнейшем выпустить еще несколько книг.

Общественность позитивно отреагировала на новость Кличко об издании сборника цитат. В комментариях пользователи называют мэра "сильным духом человеком" и высказывают уважение в его адрес.

Ранее "Комментарии" писали о лучших книгах по версии Amazon.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!