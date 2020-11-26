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Кто не слышал, тот увидит: Кличко выпустил сборник своих цитат

"Александр, как Вас зовут?"

сегодня, 16:28
Автор:

Елизавета Черных

Сегодня мэр Киева Виталий Кличко презентовал сборник своих цитат "Кто не слышал, тот увидит". Это иллюстрированная книга с 14-ю самыми смешными высказываниями столичного главы на официальных мероприятиях. 

Кто не слышал, тот увидит: Кличко выпустил сборник своих цитат

ФОТО: Из открытых источников

"Скажу откровенно, я — человек, который умеет посмеяться над собой. И не обижается на шутки в свой адрес. Ну, действительно смешные шутки. Я не о 95 квартале", — написал на своей странице в Facebook глава города. 

По словам Кличко, тираж сборника — 3000 экземпляров, на издание которых мэр потратил личные денежные средства. Вырученные деньги с продажи цитатника Кличко планирует передать на благотворительность, в частности на поддержку фонда "Будущий К

В книге можно встретить наиболее популярные цитаты мэра Киева, здесь и "Пора готовиться к земле", "Мост, который устал", "Чтоб холодная вода превратилась в горячую, ее нужно подогреть", "Александр, как Вас зовут?" и другие "перлы" Виталия Кличко. 

Столичный глава также отметил, что планирует продолжать литературную деятельность и в дальнейшем выпустить еще несколько книг. 

Общественность позитивно отреагировала на новость Кличко об издании сборника цитат. В комментариях пользователи называют мэра "сильным духом человеком" и высказывают уважение в его адрес. 

Ранее "Комментарии" писали о лучших книгах по версии Amazon.


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Источник: https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko
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