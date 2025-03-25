logo

BTC/USD

87398.97

ETH/USD

2070.58

LTC/USD

93.17

USD/UAH

41.85

EUR/UAH

45.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Кто на вершине доверия украинцев: новый рейтинг Зеленского и политических лидеров
commentss НОВОСТИ Все новости

Кто на вершине доверия украинцев: новый рейтинг Зеленского и политических лидеров

Данное исследование было проведено Центром Разумкова с 28 февраля по 6 марта 2025 среди 2018 респондентов.

сегодня, 13:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

В начале марта 2025 г. уровень доверия к президенту Владимиру Зеленскому в Украине составляет 59,6%, в то время как 33,3% граждан выражают ему недоверие. Таким образом, баланс доверия и недоверия к президенту составляет 26,3% согласно результатам опроса Центра Разумкова.

Кто на вершине доверия украинцев: новый рейтинг Зеленского и политических лидеров

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: УНИАН

По сравнению с сентябрем 2024 года, когда ему доверяли только 51,2% респондентов, уровень поддержки Зеленского значительно вырос, а баланс доверия-недоверия в тот период был всего 9,7%.

Среди других политических деятелей положительный баланс доверия сохраняют только глава СБУ Василий Малюк (15,8%) и глава Николаевской ОГА Виталий Ким (0,7%).

Большинство других известных фигур имеют негативный баланс доверия-недоверия. В частности, среди тех, кто больше всего потерял поддержку: телеведущий Сергей Притула (-14,8%), глава МВД Игорь Клименко (-15,3%), мэр Киева Виталий Кличко (-15,5%), министр обороны Рустем Умеров (-23,7%), глава финансового комитета Верховной Рады -31,5%), руководитель Офиса президента Андрей Ермак (-49,7%), председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук (-51,7%), пятый президент Петр Порошенко (-57,9%), лидер фракции "Слуги народа" Давид Арахамия (-57,9%), Юлия Тимошенко, и бывший советник Офиса президента Алексей Арестович (-82,2%).

Данное исследование было проведено Центром Разумкова с 28 февраля по 6 марта 2025 среди 2018 респондентов. Опрос проводился методом face-to-face только на территориях, находящихся под контролем правительства Украины, и не охватывающих зоны боевых действий. Теоретическая погрешность выборки составляет не более 2,3%.

Согласно другим опросам в начале 2025 года, уровень поддержки Зеленского достиг 60% и даже выше, однако в некоторых исследованиях, где учитывался также рейтинг Валерия Залужного, он оказывался выше рейтинга президента.

Портал "Комментарии" уже писал, что глава украинского государства Владимир Зеленский дал интервью журналу TIME и показал картины, которые у него висят в кабинете.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/otsinka-sytuatsii-v-kraini-dovira-do-sotsialnykh-instytutiv-politykiv-posadovtsiv-ta-gromadskykh-diiachiv-stavlennia-do-vyboriv-pid-chas-viiny-vira-v-peremogu-liutyiberezen-2025r
Теги:

Новости

Все новости