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Кто на Банковой решил сыграть на руку РФ: почему активисты бьют тревогу

Активисты заявили о попытках власти ослабить институт языкового омбудсмена

сегодня, 15:07
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Кравцев Сергей

Ряд общественных организаций заявил о попытках Офиса президента ослабить институт языкового омбудсмена, на должность которого Банковая хочет поставить своих людей, которых можно будет контролировать, однако не имеющих никакого опыта в вопросе защиты украинского языка или правозащитной деятельности. Об этом стало известно из совместного заявления активистов из более чем двух десятков общественных организаций, которое опубликовали свое обращение на "Портале языковой политики".

Кто на Банковой решил сыграть на руку РФ: почему активисты бьют тревогу

Защита украинского языка. Фото из открытых источников

Активисты объяснили, что в июле 2025 года истекает срок полномочий Тараса Кременя, который был соавтором закона о языке и стал первым в Украине Уполномоченным по государственной защите. В действующем законодательстве четко прописано, что после пятилетней каденции должен быть назначен следующий языковой омбудсмен.

Для этого за три месяца до окончания срока полномочий Министр юстиции, Министр культуры и стратегических коммуникаций и Уполномоченный по правам человека предлагают своих кандидатов на следующий срок. Претендентов на должность рассматривает Кабинет Министров.

Активисты считают, что должностные лица уже нарушили процедуры, предоставив кандидатуры, которых даже не согласовали с общественностью.

Активисты подчеркнули, что представление ненадлежащих кандидатов является "следствием вмешательства Офиса президента". Такие действия они называют "попыткой умышленного нивелирования защиты государственного языка и ослабления языковой политики", ведь Уполномоченный без должного опыта и квалификации не сможет эффективно реагировать на вызовы в отрасли, считают активисты.

"Языковая политика и языковые институции не могут быть разменной монетой в политических играх власти. Такое развитие событий безусловно играет на руку России и ее пятой колонне, будет провоцировать активизацию пророссийских сил, а также общественное возмущение из-за нежелания властей эффективно защищать право граждан на собственный язык в собственном государстве", — считают авторы.

Активисты призвали президента и его офис не устанавливать контроль над процессом назначения языкового омбудсмена, являющегося исключительной компетенцией правительства, а не соответствующих требованиям претендентов на должность снять свои кандидатуры.

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Источник: https://language-policy.info/2025/04/zaiava_mova_obiednuie25042025/?fbclid=IwY2xjawJ5cIlleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFkZU8waHhONGdCcnVEb3ZYAR5jBjN0ms9IbzVMhKdBBu-JyxIi2ZxP8MH00gVG7doTUeoQOCX3Cm7vpED5Cg_aem_SxwCdVLlaMEZ1DQ9qzS8uw
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