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Кто может рассчитывать на финансовую помощь от государства: Зеленский анонсировал важные изменения

Владимир Зеленский подтвердил, что в Украине обновят ряд ключевых соцвыплат

14 июля 2025, 08:15
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Кравцев Сергей

Правительство подготовило обновление государственной поддержки граждан. В частности, готовится к утверждению модернизация ряда социальных выплат. Как передает портал "Комментарии", об этом в ходе традиционного вечернего обращения к украинцам рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Кто может рассчитывать на финансовую помощь от государства: Зеленский анонсировал важные изменения

Деньги. Фото: из открытых источников

Глава государства конкретизировал, что реформа коснется выплат при рождении ребенка, а также поддержки матери в течение первых лет после рождения ребенка.

"Детали будут обнародованы Кабинетом Министров", — отметил президент.

Он подтвердил, что также продолжается реализация инициативы по "Пакету школьника".

"Почти 180 тыс. украинских семей в этом году получат средства от государства на подготовку детей к школе", — сказал Владимир Зеленский.

Кроме того, президент заверил, что у государства есть деньги для обеспечения бесплатным питанием в школах детей с 1-го по 4-й классы, а также на прифронтовых территориях — всех детей с 1-го по последний классы.

Глава государства подчеркнул, что как бы ни было сложно, чиновники находят ресурс для социально значимых решений и поддержки граждан в непростых ситуациях.                                               

Читайте также на портале "Комментарии" — социальные стандарты, озвученные народным депутатом Украины Данилом Гетманцевым, повергли в шок украинцев. Политик пояснил, что социальные стандарты нужно повысить, и он ожидает действий правительства по осовремениванию прожиточного минимума.

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