Кто кого переиграл: почему средства от повышения тарифов так и не пошли в бюджет

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Кравцев Сергей
Нардеп Ярослав Железняк выложил в сеть интересную информацию о том, что двойное увеличение тарифов на электроэнергию в июне этого года должно было принести дополнительные несколько миллиардов в бюджет от "Энергоатома". Однако, как отмечает нардеп, несмотря на громкие обещания, дополнительных поступлений не будет. По информации Железняка, "Энергоатом" (не без помощи Минэнерго) протягивает через правительство свой новый финплан, где чистая прибыль за весь год будет всего 394 млн грн, а дивиденды, которые получит государство от работы этой кампании 118,5 млн грн. "Энергоатом" организовал себе переоценку активов и на бумаге деньги исчезли и поднятие тарифов тоже ничего не принесло. О чем говорит данная информация? За что по факту заплатили люди, начав оплачивать услуги по предоставлению электроэнергии по завышенным тарифам? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Енергоатом
Председатель Союза потребителей коммунальных услуг, председатель комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного Совета при КГГА Олег Попенко отметил, что на вопрос, куда же пошли средства, которые уплатило население после двойного увеличения тарифов на электроэнергию, получает ответ в опубликованном. Ситуация свидетельствует о том, что на сегодняшний день "Энергоатом" протягивает через правительство свой новый финплан, где чистая прибыль будет 394 млн., а дивиденды всего 118,5 млн. грн.
По мнению эксперта, такой подход является неправильным, потому что строительство новой атомной генерации на сегодняшний день, во время полномасштабного вторжения, абсолютно нерелевантно.
Руководитель Экспертной платформы по энергоэффективности (Expert Platform for Energy Efficiency) Игорь Черкашин так прокомментировал ситуацию:
Что касается того, была ли целесообразность повышения тарифов, учитывая ситуацию, эксперт говорит, что рост цен при возникновении дефицита товара – это рыночные инструменты. От этого никуда не деться.
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