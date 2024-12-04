Кто кого переиграл: почему средства от повышения тарифов так и не пошли в бюджет

Нардеп Ярослав Железняк выложил в сеть интересную информацию о том, что двойное увеличение тарифов на электроэнергию в июне этого года должно было принести дополнительные несколько миллиардов в бюджет от "Энергоатома". Однако, как отмечает нардеп, несмотря на громкие обещания, дополнительных поступлений не будет. По информации Железняка, "Энергоатом" (не без помощи Минэнерго) протягивает через правительство свой новый финплан, где чистая прибыль за весь год будет всего 394 млн грн, а дивиденды, которые получит государство от работы этой кампании 118,5 млн грн. "Энергоатом" организовал себе переоценку активов и на бумаге деньги исчезли и поднятие тарифов тоже ничего не принесло. О чем говорит данная информация? За что по факту заплатили люди, начав оплачивать услуги по предоставлению электроэнергии по завышенным тарифам? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Енергоатом

Имеем дело с очередной аферой

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг, председатель комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного Совета при КГГА Олег Попенко отметил, что на вопрос, куда же пошли средства, которые уплатило население после двойного увеличения тарифов на электроэнергию, получает ответ в опубликованном. Ситуация свидетельствует о том, что на сегодняшний день "Энергоатом" протягивает через правительство свой новый финплан, где чистая прибыль будет 394 млн., а дивиденды всего 118,5 млн. грн.

"По сути, "Энергоатом" организует переоценку активов на бумаге, где деньги исчезают, а на самом деле они остаются в "Энергоатоме". И эти средства, которые мы все с вами платим, ни в бюджет, так как планировалось, ни туда, где они больше всего нужны, не попадут. Например, на выплату инвесторам за зеленую энергетику, где на сегодняшний день долги на уровне 31 млрд грн. Эти средства также не пойдут на восстановление энергетической инфраструктуры, как и на создание новой генерации. Имеем дело с очередной аферой, которую проводят в энергетике, когда вместо того, чтобы направить средства на решение действительно неотложных проблем, средства остаются в "Энергоатоме" для того, чтобы "распиливать" их в так называемом строительстве новых атомных электростанций", – отметил Олег Попенко.

По мнению эксперта, такой подход является неправильным, потому что строительство новой атомной генерации на сегодняшний день, во время полномасштабного вторжения, абсолютно нерелевантно.

"Мы не уверены в том, как будет работать существующая генерация, а при этом мы составляем планы на ближайшие 10 лет, что будем строить новую генерацию, когда еще не установлено, чья технология будет использована. Ситуация показывает, как я и прогнозировал, когда было первое повышение тарифов на электроэнергию в 2023 году, что любое повышение тарифов вообще не решает вопрос энергетики в Украине, а решает только вопрос финансирования коррупции", – подытожил эксперт.

Продолжаются корпоративные интересы в том или ином виде

Руководитель Экспертной платформы по энергоэффективности (Expert Platform for Energy Efficiency) Игорь Черкашин так прокомментировал ситуацию:

"Любые действия с рыночными инструментами в реалиях полномасштабной войны вызывают удивление. Война требует жесткой системы управления и точного определения приоритета всех стратегических отраслей и их основных предприятий. Но складывается такое чувство, что война так и не стала фокусом концентрации всех усилий. В то же время продолжаются корпоративные интересы в том или ином виде. Никакую войну рынок не закончил...".

Что касается того, была ли целесообразность повышения тарифов, учитывая ситуацию, эксперт говорит, что рост цен при возникновении дефицита товара – это рыночные инструменты. От этого никуда не деться.

"Нужно выбирать систему управления, мобилизационную или рыночную. Одновременно и то и другое не получится", – констатировал Игорь Черкашин.

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