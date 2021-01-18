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Кто из украинских звезд развлекал Лукашенко на Новый год

На концерте в Лукашенко выступали народная артистка Украины и победительница многих певческих конкурсов

сегодня, 16:30
Автор:

Кириєнко Анна

Стало известно, что украинские звезды выступали перед самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко на старый Новый год. Об этом сообщает белорусское издание TUT.BY.

Кто из украинских звезд развлекал Лукашенко на Новый год

Какие украинские звезды были на новогоднем приеме у Лукашенко. Фото: president.gov.by

Президента Беларуси развлекали певицы Ирина Билык и Элина Иващенко. Эту информацию подтверждает и Фонд культурного солидарности Беларуси.

Концерт состоялся в минском комплексе "БелЭкспо".

Кроме того, на мероприятии присутствовали и российские известные звезды — Зара, Стас Михайлов и Валерий Сюткин.

Организаторы просили гостей, чтобы те не ставили фотографии с концерта в социальные сети. Однако недавно в интернете появилось фото Сюткина с данного праздника.

На эту новость негативно отреагировали подписчики и даже самые ярые поклонники звезд. Больше всего от фанов досталось Стасу Михайлову. Они обвиняли исполнителя в том, что Стас выступал "за деньги, собранные на крови и страданиях белорусского народа".

Кто из украинских звезд развлекал Лукашенко на Новый год - фото 2

Напомним, что Ирина Билык — заслуженная и народная артистка Украины. Прошлым летом звезда получила орден Княгини Ольги III степени от Владимира Зеленского.

Элина Иващенко — радиоведущая и победительница вокальных шоу "X-Фактор" и "Голос. Дети".

Сайт "Комментарии" ранее рассказывал, что глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, чем может обернуться для Украины полный контроль Российской Федерации над Минском. Чиновник не исключает того, что Украина может оказаться в полном военном окружении, в результате чего будет необратима реальная угроза для нашей страны.

Также мы ранее сообщали, что Ирина Билык рассказала, почему обращается за помощью к экстрасенсам.


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Источник: https://afisha.tut.by/news/anews/715292.html
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