Кто из украинцев может получить существенную доплату к пенсии

В этом году некоторые из украинских пенсионеров смогут получить дополнительную материальную поддержку в размере 944 грн, которая предназначена для одиноких пожилых людей, нуждающихся в постороннем уходе. Об этом говорится в законе "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью".

Пенсии. Фото: из открытых источников

Данная надбавка эквивалентна 40% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, установленного на 2025 год – 2361 грн.

Что касается права на получение этой ежемесячной доплаты к пенсии, то ее имеют граждане: достигшие 80 лет и старше; проживают отдельно, без родственников или лиц, которые могут обеспечить уход; имеют подтвержденную врачами потребность в постоянном постороннем уходе; получают пенсию по возрасту.

Всем, кто подпадает под вышеперечисленные критерии, нужно собрать следующий перечень документов: вывод врачебно-консультативной комиссии, подтверждающий потребность в постоянном постороннем уходе; паспорт гражданина Украины; идентификационный код (регистрационный номер учетной карты налогоплательщика); выписка из Пенсионного фонда Украины об отсутствии других доплат за уход.

Также отмечается, что с 1 марта 2025-го в Украине была проведена индексация пенсий, а также перечислены минимальные выплаты для отдельных групп пенсионеров. Они выросли.

Читайте на портале "Комментарии" — в Украине за год количество пенсионеров уменьшилось на 176 тыс. лиц. По данным Пенсионного фонда, на начало апреля в Украине насчитывается 10 331 375 пенсионеров.

Также издание "Комментарии" сообщало – более половины украинцев получают пенсии до 5 тысяч гривен. На пенсию больше 10 тысяч в нашей стране может рассчитывать каждый седьмой. Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда (ПФУ).



