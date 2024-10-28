Кто из пенсионеров может рассчитывать на выплаты от ООН: детали

В ноябре Всемирная продовольственная программа ООН расширяет выплаты пенсионерам, проживающим в зонах боевых действий в Украине. Программа поддержки будет продолжаться до конца декабря 2024 года. Далее выплаты будут зависеть от того, будет ли доступно финансирование от доноров.

Помощь от ООН для пенсионеров

Пенсионный фонд Украины сообщает, что дополнительная поддержка предоставляется пенсионерам, отвечающим трем основным критериям. Во-первых, это те, чья пенсия не превышает 3250 гривен. Во-вторых, пенсионеры должны проживать на территориях, признанных опасными в соответствии с приказом №309. И в-третьих, они не должны получать помощь от государства или благотворителей с 1 марта 2023 года.

Размер выплат определяется индивидуально и рассчитывается как разница между минимальным уровнем 3 250 гривен и той суммой, которую пенсионер получает сейчас. Такая система выплат призвана обеспечить минимальный уровень дохода для людей, находящихся в сложных условиях из-за войны войны.

Программа будет продолжаться до конца декабря этого года. Судьба ее продления будет решаться на основе решений доноров и доступных средств. Это означает, что программа может быть либо удлинена, либо изменена в зависимости от ситуации.

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