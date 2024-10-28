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Кто из пенсионеров может рассчитывать на выплаты от ООН: детали

ООН продолжает помогать: пенсионеры из опасных регионов получат финансовую поддержку

сегодня, 16:46
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Черновалова Кристина

В ноябре Всемирная продовольственная программа ООН расширяет выплаты пенсионерам, проживающим в зонах боевых действий в Украине. Программа поддержки будет продолжаться до конца декабря 2024 года. Далее выплаты будут зависеть от того, будет ли доступно финансирование от доноров.

Кто из пенсионеров может рассчитывать на выплаты от ООН: детали

Помощь от ООН для пенсионеров

Пенсионный фонд Украины сообщает, что дополнительная поддержка предоставляется пенсионерам, отвечающим трем основным критериям. Во-первых, это те, чья пенсия не превышает 3250 гривен. Во-вторых, пенсионеры должны проживать на территориях, признанных опасными в соответствии с приказом №309. И в-третьих, они не должны получать помощь от государства или благотворителей с 1 марта 2023 года.

Размер выплат определяется индивидуально и рассчитывается как разница между минимальным уровнем 3 250 гривен и той суммой, которую пенсионер получает сейчас. Такая система выплат призвана обеспечить минимальный уровень дохода для людей, находящихся в сложных условиях из-за войны войны.
 Программа будет продолжаться до конца декабря этого года. Судьба ее продления будет решаться на основе решений доноров и доступных средств. Это означает, что программа может быть либо удлинена, либо изменена в зависимости от ситуации.

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Источник: https://www.pfu.gov.ua/
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