КСУ рассмотрит законность карантина выходного дня

Введение правительством карантина выходного дня вызвало возмущение не только среди части населения, но и народных депутатов. В связи с этим группа парламентариев из 48 человек обратились с представлением в Конституционный суд Украины — они просят рассмотреть вопрос соответствия Конституции Украины (конституционности) положений подпункта 17 пункта 10 постановления КМУ "Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" от 22 июля 2020 года № 641 с изменениями.

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В своем представлении депутаты обжаловали отдельные пункты правительственного постановления, в частности, о введении карантина выходного дня. Также у народных избранников вызвал сомнения пункт о запрете проведения учреждениями здравоохранения плановых мероприятий по госпитализации.

Конституционный суд приступит к рассмотрению данного представления уже во вторник, 15 декабря — судьи будут решать вопрос о форме рассмотрения депутатского документа.

Как сообщал портал "Комментарии", согласно оценкам Минэкономики, убытки от карантина выходного дня составляют от 0,04 до 0,06 процентных пунктов от ВВП в расчете за год. Самый тяжелый удар пришелся на малые и средние предприятия. Тем не менее это никак не отразилось на финансовой системе. Именно по этой причине банковская сфера вела бесперебойную деятельность. Как сообщалось ранее, карантин выходного дня больше всего убытков принес ресторанам, потому что львиная доля их прибыли приходилась именно на выходные. И это вовсе неудивительно, потому что люди после трудовой недели хотят куда-то пойти и расслабиться. В среднем рестораны за этот период лишились около 40 процентов прибыли от всего оборота за неделю.

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