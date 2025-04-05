Крыса-сапер установил рекорд по поиску мин: сколько ему удалось обнаружить

Пятилетняя африканская сумчатая крыса Ронин установил мировой рекорд, обнаружив более 100 мин и остатков боеприпасов в Камбодже. Его достижение принесло ему почетное место в книге рекордов Гиннесса.

Крыса-сапер Ронин. Фото: Apopo

С августа 2021 Ронин нашел 109 мин и 15 других опасных предметов. Он стал самой результативной поисковой крысой в истории благотворительной организации Apopo, которая уже более 25 лет учит животных обнаруживать взрывчатку.

Крысы Apopo проходят специальную тренировку, что превращает их в настоящих саперов. Они вынюхивают химические следы взрывчатки и подают сигнал, скребая лапами землю. Их водят на длинном поводке, как поисковиков собак, но в отличие от собак, крысы значительно легче, поэтому не рискуют взорваться на мине.

Крысы способны обследовать участок размером как теннисный корт всего за 30 минут. Для сравнения, человеку с металлоискателем для этой работы понадобится до четырех дней.

"Успех Ронина, вероятно, основывается на его высокой концентрации, сильной трудовой этике и удовлетворении решения задач", — отреагировали на рекорд в Apopo.

Ронин превзошел предыдущего рекордсмена крысу Магаву, который в свое время нашел 71 мину и был награжден золотой медалью за отвагу в 2020 году.

Компания Apopo активно работает в Камбодже, Украине, Южном Судане, Азербайджане и других странах, где заминированные поля представляют смертельную опасность для местного населения. За время существования организации ее подопечные животные-саперы обезвредили более 169 000 мин и боеприпасов во всем мире.

Камбоджа остается одной из самых заминированных стран планеты. После войны красных кхмеров и десятилетия гражданского конфликта в стране находится 4-6 млн мин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что африканские крысы-саперы будут разминировать Нагорный Карабах.

Также "Комментарии" писали, что в Украине планируют привлекать ветеранов и женщин к разминированию территорий.