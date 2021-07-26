Крымская платформа-2021: поможет ли саммит вернуть аннексированный полуостров

Саммит "Крымской платформы", в котором запланировано участие лидеров иностранных государств, должен состояться 23 августа 2021 года. Однако за месяц до анонсированного мероприятия ни формат участников, ни его наполнение не ясны. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", с чем это связано и что могло пойти не так.

Крымская платформа. Коллаж: "Комментарии" / Д. Романюк

Из-за собственной размытости стратегия возвращения Крыма не стала каким-то реально действующим документом

Политолог, конфликтолог Богдан Петренко напоминает, что год назад, когда представлялась Крымская платформа, она казалась довольно мощным механизмом по возврату полуострова. Но что-то пошло не так.

"В современном мире, где большую роль играет общественное мнение, а не международные нормы, это мероприятие могло бы стать триггером для вывода проблемы с уровня "выразить обеспокоенность" до уровня "построения реальных механизмов возвращения Крыма". Но для того, чтобы вернуть Крым в общественное мнение, необходимо, чтобы на форуме присутствовало высшее руководство других стран. Однако уже сейчас понятно, что этого не произойдет", – резюмирует Богдан Петренко.

По его словам, с одной стороны, бесспорно — это следствие давления Москвы или формирования ею каких-то компромиссов во время договоренностей с другими странами. С другой — отсутствие последовательной нашей политики в отношении крымских вопросов.

"Да, мы приняли стратегию возвращения Крыма, но из-за собственной размытости она не стала каким-то реально действующим документом. А непоследовательность внешней политики (в том числе — заигрывание с Китаем), отсутствие реального противостояния коррупции внутри страны, привели к тому, что часть наших партнеров охладела к украинским вопросам. Более того, не было сформировано четкого мнения для общественности — а что выиграют наши партнеры от того, что они будут педалировать вопрос Крыма. Речь не о об абстрактной "победе ценностей", а о неких их конкретных интересах в этом", – поясняет эксперт.

Поэтому перенос встречи президентов Украины и США на период "после платформы" — это уже скорее следствие нашей непоследовательности, считает он. Но в то же время это — сигнал миру о том, что США не будут присутствовать на высоком уровне на этом мероприятии. А потому — как эффект домино — вряд ли стоит ожидать и высоких гостей из других страны.

"Беда в том, что во второй раз запустить подобное мероприятие будет чрезвычайно сложно, если даже на первое не прибудут высокие гости. И это обязательно будет использовано Россией — для дальнейшей легализации своего присутствия на полуострове", – прогнозирует Богдан Петренко.

Каким именно образом обычный форум может реально повлиять на ситуацию с аннексией Крыма, ответить никто из организаторов так и не смог

По мнению политического эксперта Дениса Гороховского, Крымская платформа напоминает ситуацию, когда процесс идет ради самого процесса, а не ради результата.

"Организаторы пытаются предать мероприятию статус международного, при этом даже самых лояльных наших иностранных партнеров будут представлять чиновники не самого высокого ранга, а иногда и рядовые клерки, — отмечает Денис Гороховский. — Также было заявлено, что цель платформы – это "деоккупация Крыма и его возвращение под контроль Украины". Однако, каким именно образом обычный форум может реально повлиять на ситуацию с аннексией Крыма, ответить никто из организаторов так и не смог. Когда один из инициаторов платформы заявляет, что "наша цель — заручиться активной поддержкой большинства стран мира и с помощью всех возможных дипломатических инструментов сплотить вокруг идеи деоккупации Крыма наших партнеров", можно ли из этого сделать вывод, что на сегодняшней день такой поддержки нет и Украине еще предстоит ею заручиться?"

В целом, вся идея с "платформой" похожа на формальную отработку гранта, считает Денис Гороховский. Только в этом случае донором выступает украинский бюджет.









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