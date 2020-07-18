Крушение МАУ в Иране: черные ящики уже во Франции

Бортовые самописцы самолета рейсом 752 "Международных авиалиний Украины", который был сбит в Иране в январе этого года, сейчас находятся во Франции. Так что экспертиза, последней датой которой было названо 20 июля, должна начаться вовремя. Об этом передает агентство AFP.

Так, "черные ящики" прошли долгий путь из Ирана, где не смогли их расшифровать за неимением нужной техники (а ее, как заявил Иран, приобрести не вышло из-за пандемии) во Францию. Бортописцы украинского пассажирского самолета прибыли во Францию в субботу 18 июля. Как заявили в Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации, самописцы будут в агентстве с понедельника.

Сообщается, что данные с "ящиков" изучат 20 специалистов из разных стран. Ожидается, что самописцы будут содержать информацию о последних моментах перед тем, как самолет был сбит ракетами и потерпел крушение.

Напомним, иранские власти затягивали с передачей "черных ящиков" украинского лайнера.

Как сообщалось ранее, в МИД назвали сроки расшифровки "черных ящиков" украинского лайнера, сбитого иранскими военным над Тегераном. Так, планировалось, что экспертиза начнется 20 июля.

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