kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 19.07.2020

BTC/USD

9161.33

ETH/USD

235.96

LTC/USD

42.57

НБУ 19.07.2020

USD/UAH

27.65

EUR/UAH

31.45

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Крушение МАУ в Иране: черные ящики уже во Франции
commentss НОВОСТИ Все новости

Крушение МАУ в Иране: черные ящики уже во Франции

«Черные ящики» лайнера МАУ наконец-то исследуют специалисты

18 июля 2020, 23:55
Автор:

Таисия Ерохина
Крушение МАУ в Иране: черные ящики уже во Франции

Бортовые самописцы самолета рейсом 752 "Международных авиалиний Украины", который был сбит в Иране в январе этого года, сейчас находятся во Франции. Так что экспертиза, последней датой которой было названо 20 июля, должна начаться вовремя. Об этом передает агентство AFP.

Так, "черные ящики" прошли долгий путь из Ирана, где не смогли их расшифровать за неимением нужной техники (а ее, как заявил Иран, приобрести не вышло из-за пандемии) во Францию. Бортописцы украинского пассажирского самолета прибыли во Францию в субботу 18 июля. Как заявили в Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации, самописцы будут в агентстве с понедельника.

Сообщается, что данные с "ящиков" изучат 20 специалистов из разных стран. Ожидается, что самописцы будут содержать информацию о последних моментах перед тем, как самолет был сбит ракетами и потерпел крушение.

Напомним, иранские власти затягивали с передачей "черных ящиков" украинского лайнера.

Как сообщалось ранее, в МИД назвали сроки расшифровки "черных ящиков" украинского лайнера, сбитого иранскими военным над Тегераном. Так, планировалось, что экспертиза начнется 20 июля.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!