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Крупный нелегальный производитель сигарет из Ровенской области лишен лицензии

В Одессе лишились лицензии одного из крупнейших производителей нелегальных сигарет

сегодня, 15:44
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Черновалова Кристина

Компания "Украинское табачное производство" (Ровенская область), по данным Kantar Украина, обеспечивала до 16% всего нелегального производства сигарет в Украине, потеряла лицензию.

Крупный нелегальный производитель сигарет из Ровенской области лишен лицензии

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Такое решение принято судом в Одессе по обращению Бюро экономической безопасности – сообщает Экономическая Правда.

Как говорится в судебном решении, компания "Украинское табачное производство" в 2023-2024 годах под прикрытием легального производства табачных изделий организовала незаконное изготовление сигарет. Продукцию как своих марок, так и подделки известных брендов продавали на внутреннем рынке Украины с использованием фальшивых акцизных марок, а также контрабандой экспортировали в ЕС.

По данным Kantar Украина, эта компания занимала третье место в списке крупнейших производителей нелегальной табачной продукции с долей нелегального рынка около 16%. Компанию опережали только Винниковская табачная фабрика (52% нелегального рынка Украины) и Маршалл Файнест Тобакко (17%).

Напомним, что начиная с 15 мая 2024 года Бюро экономической безопасности и другие правоохранительные органы одновременно провели 24 обыска на производствах и складских помещениях четырех производителей сигарет, подозреваемых в незаконном изготовлении табачной продукции.

Ведущие бизнес-ассоциации Украины, а также послы стран Большой семерки поддержали действия правоохранительных органов и в своем обращении призвали Украину продолжить борьбу с нелегальным рынком сигарет.

По данным Kantar Украина, в прошлом году теневой рынок сигарет продолжал расти и по состоянию на конец 2023 г. каждая 4-я сигарета в Украине была нелегальной. Но за первую половину 2024 г. благодаря действиям стражей порядка доля нелегальной продукции на табачном рынке Украины упала до 14,6%.



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