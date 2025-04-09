Кротевич рассказал о преступных приказах Генштаба и призвал Сырского уйти в отставку

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Ткачик Олеся
Бывший начальник штаба 12-й бригады специального назначения "Азов" Богдан Кротевич призвал главнокомандующего ВСУ Александра Сырского подать в отставку. Причина — приказы, которые, по его убеждению, подвергают военнослужащих неоправданной опасности. Об этом Кротевич заявил в интервью изданию The Guardian.
Богдан Кротевич
По словам военного, нынешнее командование ВСУ якобы практикует "ручное микроуправление армией", а некоторые поступающие из Генерального штаба приказы заставляют бойцов восстанавливать силы в опасной близости к линии фронта.
Он подчеркнул, что это ставит под угрозу жизнь военных, которые и так находятся в постоянном напряжении.
Кротевич также заявил, что почти принял решение покинуть службу: "Я на 70% решил уйти из войска, потому что командиры требуют от солдат того, чего бы не требовали от себя".
По его словам, ему начали поступать приказы из самых высоких звеньев командования, которые он считает "все более преступными" и противоречащими его совести.
Кроме того, Кротевич обвинил руководство ВСУ в неумении адаптироваться к современным реалиям войны, в частности, к изменениям, связанным с использованием FPV-дронов и планирующих бомб.
Отдельно военный подверг критике действия Сырского на фронте. По его словам, в 2024 году главнокомандующий не смог достичь прорывов, за исключением направления на Курск. На его убеждение Сырский должен уйти.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в прошлом году активно ходили сплетни о том, что Сырского отправят в отставку.
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