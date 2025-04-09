Кротевич рассказал о преступных приказах Генштаба и призвал Сырского уйти в отставку

Бывший начальник штаба 12-й бригады специального назначения "Азов" Богдан Кротевич призвал главнокомандующего ВСУ Александра Сырского подать в отставку. Причина — приказы, которые, по его убеждению, подвергают военнослужащих неоправданной опасности. Об этом Кротевич заявил в интервью изданию The Guardian.

Богдан Кротевич

По словам военного, нынешнее командование ВСУ якобы практикует "ручное микроуправление армией", а некоторые поступающие из Генерального штаба приказы заставляют бойцов восстанавливать силы в опасной близости к линии фронта.

"Генеральный штаб приказал, что когда заканчивается смена солдат [на передовой], они не могут отдыхать в тылу, они должны отдыхать в 50 метрах от передовой", — сказал Кротевич.

Он подчеркнул, что это ставит под угрозу жизнь военных, которые и так находятся в постоянном напряжении.

Кротевич также заявил, что почти принял решение покинуть службу: "Я на 70% решил уйти из войска, потому что командиры требуют от солдат того, чего бы не требовали от себя".

По его словам, ему начали поступать приказы из самых высоких звеньев командования, которые он считает "все более преступными" и противоречащими его совести.

Кроме того, Кротевич обвинил руководство ВСУ в неумении адаптироваться к современным реалиям войны, в частности, к изменениям, связанным с использованием FPV-дронов и планирующих бомб.

"У них все еще есть менталитет времен Второй мировой войны. Они все еще отказываются признавать новые средства поражения целей", — заявил Кротевич.

Отдельно военный подверг критике действия Сырского на фронте. По его словам, в 2024 году главнокомандующий не смог достичь прорывов, за исключением направления на Курск. На его убеждение Сырский должен уйти.

"Сырский не пытается применить высокую науку и искусство войны. У него только две функции: если враг атакует, ты просто бросаешь туда больше людей. А если враг преобладает, уведи людей и скажи, что ты переживаешь о жизни людей", — добавил он.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в прошлом году активно ходили сплетни о том, что Сырского отправят в отставку.



