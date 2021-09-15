Критическая черта экологической катастрофы: оккупированной частью Донбасса потекли желтые реки

В Горловке, которую контролируют пророссийские боевики, вода в водоемах пожелтела. Причина такого явления в том, что шахты стоят, водоотлив не работает, шахтные воды поднимаются и попадают в грунтовые воды. Под угрозой Северский Донец, который питает половину Донбасса. Это критическая черта экологической катастрофы. Как передает издание "Комментарии", об этом на своей странице в Facebook пишет луганский журналист, писатель, историк и блогер Павел Бондаренко.

Река в Горловке Фото: Фейсбук Павла Бондаренко

Журналист отмечает, если кто-то посмотрит на фото с желтой водой в реке, то может подумать, что это Хуанхэ, что с китайской переводится как "Желтая река". На самом деле это не так. Это водоем в оккупированной Горловке. Там они практически все такие. Ситуация действительно близка к катастрофе.

Павел Бондаренко отмечает, вот только неразумно будет заявлять, кивая в сторону ОРДЛО, что "так им и надо". Все дело в том, что, во-первых, природа ни в чем не виновата и после освобождения ОРДЛО от оккупантов у нас будут огромные проблемы. Возможно, уже непреодолимы. А это – наша, украинская земля. Во-вторых, большая часть людей, которая оказалась в оккупации, Путина не звала, то все московские пропаганда.

"Поверьте мне, как луганчанину. К нам в марте-апреле 14-го из Ростова сотнями "титушек" завозили, чтобы давать картинку массовки на митингах — с 400 000 жителей Луганска даже пару тысяч желающих помахать "аквафрешами" не находилось", – отметил Павел Бондаренко.

Он отмечает, к тому же, люди не виноваты, что государство, которому они платили налоги за свою безопасность, не смогло их защитить. Рассказы о том, что тамошний люд должен был брать вилы и выходить против путинского спецназа и вооруженных до зубов пьяных "орков" в папахах неуместны. Их можно только из теплого уютного дивана вести. Особенно любят это те, кто от мобилизации прятался. И еще один важный момент – Северский Донец дает воду не только в ОРДЛО. Из него пьют Бахмут, Торецкое, Мариуполь, Северодонецк, Лисичанск и другие города, поселки и деревни.

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