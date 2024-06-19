Кристина Ильницкая опровергла обвинения в незаконном приобретении имущества

Кристина Ильницкая опровергла информацию по недавнему расследованию журналистов относительно ее финансового положения и связей с заместителем генпрокурора Вербицкого.

Ильницкая предоставила доказательства легальности своего имущества после обвинений СМИ

Ильницкая заявила, что весь, описанный в статьях, имущественный портфель был приобретен за собственные средства. Информация о финансовых связях и приобретении недвижимости, согласно ее словам, не только ошибочна, но и вредна для ее репутации.

Так, Кристина Ильницкая рассказала, что она не только имела законный источник доходов благодаря участию в яхтенном бизнесе своего покойного партнера Юрия Приймака, но и смогла сохранить значительный имущественный статус после его смерти. Среди перечисленных активов – земельные участки, квартиры, дома, автомобили и яхты, многие из которых были проданы до встречи с Дмитрием Вербицким в 2023 году.

Недвижимость:

Земельные участки:

- Продан земельный участок в Бориспольском районе Киевской области, площадью 0.18 гектара в 2023 году.

- Жилой дом площадью 41.7 кв. м в Бориспольском районе, вместе с земельным участком, на котором он был расположен, также продан в 2023 году.

- В 2020 году был продан объект жилой недвижимости на 597 кв. м в городе Боярка, а также земельный участок.

Жилые здания:

- Квартира в Киеве, приобретенная в 2009 году, является собственностью Ильницкой и ее матери, где они проживают вместе с сыном. В 2020 году были обновлены документы на право собственности.

Транспортные средства:

Автомобили:

- Продано Mercedes Benz GLC, купленный в 2021 году, в мае 2024 года.

- Jaguar E-Pace продан в 2021 году.

- Tesla Model S и BMW 328i оба проданы в 2020 году.

- BMW 550i и Hyundai Sonata были проданы в 2019 и 2018 годах соответственно.

- Сейчас она владеет Porsche Macan T, приобретенным в 2024 году.

Водный транспорт:

- В августе 2023 года была продана яхта размерами 8 м x 2.6 м.

- Два водных скутера марки Yamaha были проданы в 2020 году.

Ильницкая особо подчеркнула, что салон красоты "Leo Beauty", упомянутый в отчетах, не принадлежит ей, а предложение владельцев салона по сотрудничеству было просто рекламной кампанией.

Она также отметила, что ее отношения с Вербицким не носят "семейный характер" и указала, что они не влияют на ее финансовое состояние.







Она указывает, что получение сведений о ее имуществе из закрытых госреестров является вмешательством в ее личную жизнь и оставляет за собой право реагировать на эти факты.