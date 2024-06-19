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Кристина Ильницкая опровергла обвинения в незаконном приобретении имущества

Автор обращения указывает, что все имущество приобрела за свой счет

сегодня, 15:34
Автор:
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Черновалова Кристина
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Кристина Ильницкая опровергла информацию по недавнему расследованию журналистов относительно ее финансового положения и связей с заместителем генпрокурора Вербицкого.

Кристина Ильницкая опровергла обвинения в незаконном приобретении имущества

Ильницкая предоставила доказательства легальности своего имущества после обвинений СМИ

Ильницкая заявила, что весь, описанный в статьях, имущественный портфель был приобретен за собственные средства. Информация о финансовых связях и приобретении недвижимости, согласно ее словам, не только ошибочна, но и вредна для ее репутации.

Так, Кристина Ильницкая рассказала, что она не только имела законный источник доходов благодаря участию в яхтенном бизнесе своего покойного партнера Юрия Приймака, но и смогла сохранить значительный имущественный статус после его смерти. Среди перечисленных активов – земельные участки, квартиры, дома, автомобили и яхты, многие из которых были проданы до встречи с Дмитрием Вербицким в 2023 году.

Недвижимость:
Земельные участки:
- Продан земельный участок в Бориспольском районе Киевской области, площадью 0.18 гектара в 2023 году.
- Жилой дом площадью 41.7 кв. м в Бориспольском районе, вместе с земельным участком, на котором он был расположен, также продан в 2023 году.
- В 2020 году был продан объект жилой недвижимости на 597 кв. м в городе Боярка, а также земельный участок.
Жилые здания:
- Квартира в Киеве, приобретенная в 2009 году, является собственностью Ильницкой и ее матери, где они проживают вместе с сыном. В 2020 году были обновлены документы на право собственности.
Транспортные средства:
Автомобили:
- Продано Mercedes Benz GLC, купленный в 2021 году, в мае 2024 года.
- Jaguar E-Pace продан в 2021 году.
- Tesla Model S и BMW 328i оба проданы в 2020 году.
- BMW 550i и Hyundai Sonata были проданы в 2019 и 2018 годах соответственно.
- Сейчас она владеет Porsche Macan T, приобретенным в 2024 году.
Водный транспорт:
- В августе 2023 года была продана яхта размерами 8 м x 2.6 м.
- Два водных скутера марки Yamaha были проданы в 2020 году.
Ильницкая особо подчеркнула, что салон красоты "Leo Beauty", упомянутый в отчетах, не принадлежит ей, а предложение владельцев салона по сотрудничеству было просто рекламной кампанией.

Она также отметила, что ее отношения с Вербицким не носят "семейный характер" и указала, что они не влияют на ее финансовое состояние.

Кристина Ильницкая опровергла обвинения в незаконном приобретении имущества - фото 2

Она указывает, что получение сведений о ее имуществе из закрытых госреестров является вмешательством в ее личную жизнь и оставляет за собой право реагировать на эти факты.

Кристина Ильницкая опровергла обвинения в незаконном приобретении имущества - фото 3
Кристина Ильницкая опровергла обвинения в незаконном приобретении имущества - фото 4
Кристина Ильницкая опровергла обвинения в незаконном приобретении имущества - фото 5
Кристина Ильницкая опровергла обвинения в незаконном приобретении имущества - фото 6



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Источник: https://apostrophe.ua/ua/news/society/2024-06-19/kristina-ilnitskaya-oprovergla-dannyie-iz-rassledovaniya-smi-ob-imuschestve-i-svyazyah-zamestitelya-genprokurora/324516
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