Криштиану Роналду сделал предложение Джорджине Родригес: что известно

Криштиану Роналду официально сделал предложение руки и сердца своей любимой Джорджине Родригес. Об этом стало известно после того, как Джорджина опубликовала в Instagram фото с кольцом и подписью "да, люблю".

Роналду женится

История их отношений началась в 2016 году в бутике Gucci в Мадриде, где Джорджина работала консультантом. Их первая встреча быстро переросла в роман, привлекающий внимание мировой печати. С этого времени Джорджина сопровождает футболиста на всех важных событиях, а он не раз называл ее главной опорой в своей жизни.

Пара воспитывает большую семью: у них есть общие дети — дочь Алана Мартина и девочка Белла Эсмерда, рожденная в 2022 году. Кроме того, Джорджина с любовью воспитывает старших детей Роналду: Криштиану-младшего и близнецов Еву и Маттео.

Криштиану Роналду выступает за саудовский клуб Al Nassr, продолжая устанавливать рекорды даже после 20 лет в профессиональном футболе. Джорджина активно развивает собственный бренд одежды и аксессуаров, снимается для глянцевых журналов и является героиней документального реалити-шоу Netflix о своей жизни.

Пара часто путешествует, совмещая футбольные матчи с отдыхом на роскошных курортах. Они не скрывают семейного счастья: в соцсетях регулярно делятся фотографиями с детьми, тренировок и светских событий.

Будущую свадьбу уже обсуждают поклонники по всему миру. И хотя дата и место церемонии пока держат в тайне, поклонники уверены — это будет одно из самых ярких событий года в мире спорта и шоу-бизнеса.



