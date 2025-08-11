logo

BTC/USD

119749

ETH/USD

4295.53

USD/UAH

41.45

EUR/UAH

48.2

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Криштиану Роналду сделал предложение Джорджине Родригес: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

Криштиану Роналду сделал предложение Джорджине Родригес: что известно

Роналду готовится к свадьбе: Джорджина Родригес сказала «да»

11 августа 2025, 21:48
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Криштиану Роналду официально сделал предложение руки и сердца своей любимой Джорджине Родригес. Об этом стало известно после того, как Джорджина опубликовала в Instagram фото с кольцом и подписью "да, люблю".

Криштиану Роналду сделал предложение Джорджине Родригес: что известно

Роналду женится

История их отношений началась в 2016 году в бутике Gucci в Мадриде, где Джорджина работала консультантом. Их первая встреча быстро переросла в роман, привлекающий внимание мировой печати. С этого времени Джорджина сопровождает футболиста на всех важных событиях, а он не раз называл ее главной опорой в своей жизни.

Пара воспитывает большую семью: у них есть общие дети — дочь Алана Мартина и девочка Белла Эсмерда, рожденная в 2022 году. Кроме того, Джорджина с любовью воспитывает старших детей Роналду: Криштиану-младшего и близнецов Еву и Маттео.

Криштиану Роналду выступает за саудовский клуб Al Nassr, продолжая устанавливать рекорды даже после 20 лет в профессиональном футболе. Джорджина активно развивает собственный бренд одежды и аксессуаров, снимается для глянцевых журналов и является героиней документального реалити-шоу Netflix о своей жизни.

Пара часто путешествует, совмещая футбольные матчи с отдыхом на роскошных курортах. Они не скрывают семейного счастья: в соцсетях регулярно делятся фотографиями с детьми, тренировок и светских событий.

Будущую свадьбу уже обсуждают поклонники по всему миру. И хотя дата и место церемонии пока держат в тайне, поклонники уверены — это будет одно из самых ярких событий года в мире спорта и шоу-бизнеса.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что с начала июля в приложении Резерв заработала функция уплаты штрафов за нарушение правил военного учета. Сначала она касалась штрафов за несвоевременное обновление данных, а теперь добавилась возможность оплатить штраф за неприбытие по повестке.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.instagram.com/p/DNOPitPoAgN/?igsh=MTFscTY1dXUyZWN5eQ==
Теги:

Новости

Все новости