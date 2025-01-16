Кремль сыплет угрозами: какая страна СНГ теперь вызывает злость Путина на ровне с Украиной

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Кравцев Сергей
Армения укрепляет свои отношения с западными партнерами на фоне ухудшения отношений с Россией. Кремль реагирует на новый курс Еревана угрозами и давлением. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).
Армения. Фото: из открытых источников
Аналитики напомнили, что 14 января Армения и США основали Комиссию стратегического партнерства, что стало весомым шагом в двусторонних отношениях.
Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян формализовали соглашение, направленное на расширение двустороннего сотрудничества в экономической, безопасности, оборонной и управленческой сферах.
Блинкен констатировал поддержку США суверенитета и территориальной целостности Армении.
В то же время, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков раскритиковал соглашение о партнерстве, обвинив США в дестабилизации ситуации на Южном Кавказе.
Вице-премьер-министр России Алексей Оверчук и министр иностранных дел Сергей Лавров также выразили недовольство тем, что правительство Армении одобрило 9 января законопроект о вступлении в Европейский Союз (ЕС).
Оба утверждали, что потенциальное будущее членство Армении в ЕС несовместимо с членством Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) под руководством России и расценивают законопроект о вступлении Армении в ЕС как потенциальный выход из ЕАЭС.
Оверчук и Лавров также заявили, что такие решения являются суверенным правом Армении. Впрочем, они отметили потенциальные последствия, усиливающие давнюю практику Кремля по угрозам и давлению на соседние страны с помощью косвенных и прямых средств.
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