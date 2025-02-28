Красный свет для Украины от Трампа по членству в НАТО: какие теперь должны быть у нас приоритеты

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Кравцев Сергей
Заявление президента США Дональда Трампа о том, что Украине следует забыть о членстве в НАТО фактически закрепляет текущий статус-кво: формальное членство Украины в Североатлантическом Альянсе в ближайшие годы остается маловероятным. Об этом в эксклюзивном интервью нашему порталу рассказал доктор политических наук, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
В то же время, это не означает, уточнил эксперт, что Киев должен отказаться от стратегического сотрудничества с Альянсом. Напротив, приоритетами Украины есть следующие шаги.
Подводя итог Игорь Петренко отметил, что хотя заявление Дональда Трампа является серьезным сигналом об изменении тональности Вашингтона, оно не означает прекращения поддержки Украины или окончательное закрытие дверей в НАТО.
Читайте на портале "Комментарии" — президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на "длительный мир" в Украине после заключения потенциального мирного соглашения, и что статья НАТО о коллективной обороне "не понадобится". Как передает портал "Комментарии", такое заявление глава Белого дома сделал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, сообщает Радио Свобода.
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