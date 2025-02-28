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Красный свет для Украины от Трампа по членству в НАТО: какие теперь должны быть у нас приоритеты

Хотя заявление Дональда Трампа является серьезным сигналом об изменении тональности Вашингтона, оно не означает прекращения поддержки Украины или окончательного закрытия дверей в НАТО

сегодня, 15:45
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Кравцев Сергей

Заявление президента США Дональда Трампа о том, что Украине следует забыть о членстве в НАТО фактически закрепляет текущий статус-кво: формальное членство Украины в Североатлантическом Альянсе в ближайшие годы остается маловероятным. Об этом в эксклюзивном интервью нашему порталу рассказал доктор политических наук, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко.

Красный свет для Украины от Трампа по членству в НАТО: какие теперь должны быть у нас приоритеты

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В то же время, это не означает, уточнил эксперт, что Киев должен отказаться от стратегического сотрудничества с Альянсом. Напротив, приоритетами Украины есть следующие шаги.

"Во-первых, усиление двусторонних соглашений о безопасности с ключевыми странами НАТО, в том числе США, Великобританией, Францией, Польшей и Германией. Во-вторых, ориентация на "израильскую модель" безопасности, предполагающая развитие мощного собственного оборонного потенциала при сохранении стратегического партнерства с Западом. Главный акцент должен быть сделан не на формальном членстве, а на практическом уровне сотрудничества с партнерами. В-третьих, продолжение интеграции в европейскую архитектуру безопасности через механизмы сотрудничества с НАТО и ЕС", — отметил эксперт.

Подводя итог Игорь Петренко отметил, что хотя заявление Дональда Трампа является серьезным сигналом об изменении тональности Вашингтона, оно не означает прекращения поддержки Украины или окончательное закрытие дверей в НАТО.

"Украина должна адаптировать свою стратегию к новым реалиям, расширять двусторонние гарантии безопасности и укреплять собственную обороноспособность, продолжая движение по евроатлантической интеграции", — считает эксперт.

Читайте на портале "Комментарии" — президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на "длительный мир" в Украине после заключения потенциального мирного соглашения, и что статья НАТО о коллективной обороне "не понадобится". Как передает портал "Комментарии", такое заявление глава Белого дома сделал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, сообщает Радио Свобода.




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