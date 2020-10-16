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Главная Новости Общество события Кот ученый: в Кропивницком работает необычный библиотекарь
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Кот ученый: в Кропивницком работает необычный библиотекарь

Зарплату кот получает в виде рыбы и консервов

сегодня, 18:13
Автор:

Дмитрий Симоненко

В Кропивницком появился необычный библиотекарь — у него есть уши, хвост и лапы. Об усатом библиотекаре по прозвищу Санек стало известно Суспільному.

Кот ученый: в Кропивницком работает необычный библиотекарь

Фото: из открытых источников

Кот появился в учреждении около двух лет назад. Сначала он сторонился людей, а в дальнейшем освоился и стал воспринимать библиотеку как свою территорию. Коллектив принял хвостатого на должность помощника библиотекаря. Теперь в его служебные обязанности входит создание теплой и позитивной атмосферы и хорошего настроения для коллектива и посетителей заведения.

"Успокаивает очень, мы его называем кот-антистресс. Когда плохое настроение или плохая пoгoда, он прихoдит, садится рядом, начинает мурчать. Прoсит, чтобы его погладили, уделили ему внимание. Это таким образом отвлекает от серости будней", — рассказывает работница библиотеки Елена.

По словам Елены, после появления необычного работника, количество детей, посещающих библиотеку, возросло.

"Во время посещения заведения дети, которые общаются с котом, получают массу положительных эмоций, чем потом делятся дома", — делится посетительница Лиана Дорошенко и мама двоих детей.


Ранее "Комментарии" сообщали о том, что ученые нашли новый способ общения с кошками.



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