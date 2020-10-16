Кот ученый: в Кропивницком работает необычный библиотекарь

Язык
BTC/USD
11339.84
ETH/USD
367.65
LTC/USD
47.28
USD/UAH
28.50
EUR/UAH
33.45
RUB/UAH
0.37
Дмитрий Симоненко
В Кропивницком появился необычный библиотекарь — у него есть уши, хвост и лапы. Об усатом библиотекаре по прозвищу Санек стало известно Суспільному.
Фото: из открытых источников
Кот появился в учреждении около двух лет назад. Сначала он сторонился людей, а в дальнейшем освоился и стал воспринимать библиотеку как свою территорию. Коллектив принял хвостатого на должность помощника библиотекаря. Теперь в его служебные обязанности входит создание теплой и позитивной атмосферы и хорошего настроения для коллектива и посетителей заведения.
По словам Елены, после появления необычного работника, количество детей, посещающих библиотеку, возросло.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что ученые нашли новый способ общения с кошками.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости