Кот ученый: в Кропивницком работает необычный библиотекарь

В Кропивницком появился необычный библиотекарь — у него есть уши, хвост и лапы. Об усатом библиотекаре по прозвищу Санек стало известно Суспільному.

Фото: из открытых источников

Кот появился в учреждении около двух лет назад. Сначала он сторонился людей, а в дальнейшем освоился и стал воспринимать библиотеку как свою территорию. Коллектив принял хвостатого на должность помощника библиотекаря. Теперь в его служебные обязанности входит создание теплой и позитивной атмосферы и хорошего настроения для коллектива и посетителей заведения.

"Успокаивает очень, мы его называем кот-антистресс. Когда плохое настроение или плохая пoгoда, он прихoдит, садится рядом, начинает мурчать. Прoсит, чтобы его погладили, уделили ему внимание. Это таким образом отвлекает от серости будней", — рассказывает работница библиотеки Елена.

По словам Елены, после появления необычного работника, количество детей, посещающих библиотеку, возросло.

"Во время посещения заведения дети, которые общаются с котом, получают массу положительных эмоций, чем потом делятся дома", — делится посетительница Лиана Дорошенко и мама двоих детей.





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