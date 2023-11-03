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Костин говорит о неотвратимости наказания, но ушел от ответственности в расследовании НАПК - эксперт

Евгений Магда отмечает, что Андрей Костин ушел от ответственности за трудоустройство своей дочери помощницей народного депутата

сегодня, 15:27
Автор:
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Кравцев Сергей
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Заявления главы Офиса генерального прокурора Андрея Костина о безвозвратности наказания за нарушение украинского законодательства звучат иронически, ведь сам он избегает ответственности за трудоустройство своей дочери помощницей народного депутата. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет сайт "Апостроф", цитируя директора Института мировой политики Евгения Магду в Facebook.

Костин говорит о неотвратимости наказания, но ушел от ответственности в расследовании НАПК - эксперт

Андрей Костин. Фото из открытых источников

Политолог прокомментировал поездку генпрокурора во Францию, где он "обсуждал вопросы консолидации международных усилий по обеспечению ответственности за преступление агрессии".


"Ирония судьбы в том, что о безвозвратности наказания говорит человек, который сам его старательно избегает. Конечно, не за военные преступления, но за действия, которые имеют тяжелые последствия для репутации… Из Франции, кстати, рукой подать в Монако, где, вероятно, сейчас живет Анастасия Костина, которую "за*бала эта Шотландия, Финляндия", — отметил Магда.

Костин говорит о неотвратимости наказания, но ушел от ответственности в расследовании НАПК - эксперт - фото 2

СМИ сообщили, что протокол НАПК по конфликту интересов Костина во время назначения дочери помощницей народного депутата до сих пор не дошел до судебного разбирательства. Его заблокировали, потому что генеральному прокурору "не подходит быть фигурантом дела". Евгений Магда напомнил кейс бывшего премьер-министра Франции Франсуа Фийона, аналогичным образом трудоустроившего жену и детей, что стоило ему политической карьеры и шансов извлечься президентом Франции. Также Магда напомнил, что Костин фактически блокировал судебную реформу, что является препятствием для вступления Украины в ЕС и НАТО.

В октябре 2021 журналисты программы "Схемы" Радио Свобода опубликовали расследование "Семейный совет". Родственники депутатов "на зарплате" из бюджета". Авторы насчитали 12 родственников народных избранников, которые помогают другим депутатам за деньги. Среди них была и Анастасия Костина, которая, будучи помощницей нардепа из фракции "Слуга народа" Андрея Задорожного, получала 26 тыс. грн зарплаты ежемесячно. Ее отец Андрей Костин на тот момент был народным депутатом и возглавлял Комитет ВРУ по вопросам правовой политики.

В 2021 году Костин претендовал на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Эксперты из общественных организаций отнесли его к кандидатам с сомнительной репутацией. Однако 28 июля 2022 года президент назначил Костина главой Офиса генпрокурора.

В августе 2023 года Анастасия Костина опубликовала в соцсети селфи с подписью "за*бала эта Шотландия, Финляндия, хочу домой в Монако".



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Источник: https://apostrophe.ua/ua/news/society/2023-11-03/genprokuror-kostin-govorit-o-neotvratimosti-nakazaniya-no-ushel-ot-otvetstvennosti-v-rassledovanii-napk--ekspert/307816
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