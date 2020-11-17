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Космический корабль Илона Маска пристыковался к МКС

Корабль Crew Dragon с єкипажем пристіковался к МКС в автоматическом режиме

сегодня, 09:26
Автор:

Сергей Медведев

Космический  корабль Crew Dragon совершил успешную стыковку с международной космической станцией (МКС). Корабль американской частной компании  SpaceX, принадлежащий изобретателю и миллиардеру Илону Маску в автоматическом режиме совершил маневр на орбите.

Космический корабль Илона Маска пристыковался к МКС

На МКС прибыли трое астронавтов NASA — Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и их японский коллега Соити Ногути. Предполагается, что астронавты проведут на МКС около шести месяцев.  Полет к МКС занял почти 27 часов.

Отметим, что этот пилотируемый запуск для корабля  Crew Dragon не первый. Полгода назад астронавты Боб Бенкен и Даг Хёрли уже летали на станцию.  Теперь  NASA планирует отправлять на МКС свои корабли на постоянной основе.  США не делали этого больше 9 лет, после прекращения программы Space Shuttle, которую официально закрыли в 2011 году.  После этого астронавтов на орбиту многие годы доставляли российские корабли Союз.

Как сообщал портал "Комментарии", Компания SpaceX выпустила онлайн-симулятор, который даст возможность пользователям попробовать свои силы в ручной стыковке с МКС с помощью симулятора системы управления космического корабля Crew Dragon. По заверениям разработчиков, это на самом деле будет довольно сложно.

 


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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-11-17/spacex-s-dragon-docks-at-space-station-with-four-astronauts?cmpid=socialflow-twitter-business&utm_medium=social&utm_campaign=socialflow-organic&utm_source=twitter&utm_content=business
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