Космическая гонка Южной Кореи: удался ли запуск ракеты

Агентство BBC News рассказывает об очередной попытке Южной Кореи запустить ракету в космос.

Старт южно-корейской ракеты "Нури" - фото с сайта BBC News

Южная Корея запустила свою первую ракету в космос 21 октября 2021 г. Ракета-носитель под названием "Нури" вылетела из города Кьонг, который находится в 500 километрах к югу от Сеула, столицы. Цель запуска — вывести на орбиту корейский спутник, который потенциально может свидетельствовать о военных космических амбициях страны. Правительство сообщает, что программа полета выполнена, хотя спутник еще не выведен на орбиту.

Стоимость "Нури" — около полутора млн. долл., вес — 200 тонн, длина — 47,2 м. Ракета оснащена шестью двигателями на жидком топливе. Планируется, что она осуществит еще четыре запуска до 2027 г. под наблюдением Корейского института аэрокосмических исследований.

Предыдущий опыт запусков в Корее был непростым. В 2009 и 2010 годах попытки были неудачными — ракеты взорвались после старта. Однако в планах страны остается стремление отправить свой зонд на Луну к 2030 г.

Космическая программа важна для Кореи, так как ее соседка — воинственная Северная Корея — активизировала собственные испытания: осуществила запуск баллистической ракеты с подводной лодки, а первый спутник запустила в 2012 г. Между тем Южная Корея отстает в данном направлении, хотя обладает современными технологиями и находится на восьмом месте по уровню валового внутреннего продукта — выше России, осуществляющей запуски более менее регулярно. Китай, Япония и Индия имеют передовые космические программы. Частные фирмы, такие как SpaceX Илона Маска и Blue Origin Джефф Безос, также все чаще участвуют в запуске ракет.

В последнее время Южная Корея стала известна благодаря своему кинопроизводству. Сериал "Игра в кальмара", который транслировался на медиа-площадке Netflix, заработал почти миллиард долларов и несколько недель возглавлял рейтинги. Подробнее о сериале издание "Комментарии" рассказывало своим читателям ранее.





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