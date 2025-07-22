Коррупция в Украине: Свириденко предъявила громкое обвинение обществу

Премьер-министр Юлия Свириденко в интервью Bloomberg заявила, что тема коррупции в Украине иногда приобретает гипертрофированное значение, особенно в определенных социальных группах и в самом обществе.

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Она сослалась на результаты соцопросов, показывающих, что хотя большинство украинцев считают коррупцию распространенным явлением, лишь незначительная часть граждан сталкивалась с ней лично. По словам премьера, внутри страны эта проблема часто воспринимается эмоционально и преувеличивается.

" Следует учитывать, что международные партнеры оценивают ситуацию в Украине по другой перспективе и по другим критериям", — добавила Свириденко.

Глава правительства также прокомментировала решение Кабмина отклонить кандидатуру на должность руководителя Бюро экономической безопасности. Несмотря на рекомендации со стороны МВФ и Еврокомиссии, правительство действовало, по ее словам, в соответствии с действующим законодательством и процедурами: кандидатуру рассмотрели коллегиально и вернули на доработку комиссии.

По данным опроса КМИС, 92% украинцев считают коррупцию второй по важности проблемой после войны, но только 15% лично имели дело с коррупционными проявлениями. Самыми распространенными остаются взятки в образовательных и медицинских учреждениях.

Кроме того, граждане преимущественно поддерживают суровое наказание за коррупционные преступления — с реальным тюремным сроком до 10 лет и конфискацией имущества.

По мнению игроков финансового рынка, риски правоохранительной и судебной системы входят в топ-4 главных угроз для бизнеса в Украине.

Как уже писали "Комментарии", ключевой целью нового правительства Украины будет наращивание внутреннего производства оружия как страховка от риска потери внешней помощи. Однако окно возможностей "будет очень коротким". Такое заявление в интервью Bloomberg сделала новый премьер-министр Юлия Свириденко.