Коррупция на крови: две самые кровавые схемы 2024 года

В 2024 году разоблачены две громкие коррупционные схемы: поставка неисправных мин на фронт и переплата 90 миллионов евро за оружие. Органы власти молчат, а расследованием занимаются журналисты.

Громкие коррупционные скандалы года (фото из открытых источников)

Председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин на своей странице в Facebook сообщил , что подписал заявления о фактах "преступлений двух самых масштабных коррупционных схемах 2024 года".

Первая касается поставок на фронт десятков тысяч неисправных мин, которые впоследствии продавались под видом отремонтированных. Вторая схема – это переплата на сумму не менее 90 миллионов евро за закупку оружия у польской компании PHU Lechmar. Эти данные обнародовали журналисты и активисты, ведь государственные органы еще раз игнорируют эти преступления.

Первый случай – это поставка бракованных мин, ставших серьезной угрозой для украинских военных. Более того, те же неисправные мины продавались вторично после якобы ремонта. Эту проблему вынуждены были озвучить сами минометчики, сталкивающиеся с последствиями таких "поставок" на передовой. Подробнее об этом преступлении можно прочитать здесь .

Вторая схема касается закупки оружия. Согласно расследованию, Украина переплатила не менее 90 миллионов евро польской компании PHU Lechmar. Инициатором этого контракта был Министр обороны . Это очередной пример безнаказанности и халатности в сфере оборонных закупок. Больше деталей здесь .









Особенно тревожен тот факт, что обе схемы не разоблачены государственными органами. Расследование инициировали журналисты, а в ситуации с минами – сами военные. Между тем, органы власти, включая оборонный комитет Верховной Рады, пытаются защищать эти коррупционные практики. Комитет действует так же, как и в ходе расследований о масштабной коррупции во время работы предыдущего министра обороны.

Центр противодействия коррупции (ГПК) уже подал заявления о преступлениях в соответствующие органы. По факту снабжения неисправных мин обратились в Службу безопасности Украины, аргументируя это вредом для обороноспособности государства. В случае доказывания вины виновным может угрожать ответственность по статье 111 Уголовного кодекса – государственная измена. Относительно переплаты 90 миллионов евро заявление направлено в Национальное антикоррупционное бюро Украины. Эксперты предполагают, что в ответ на давление цены в контрактах могут быть снижены. Подобную практику уже использовали, в частности, во время работы предыдущего министра обороны.

ГПК заявляет, что делает и будет делать все возможное для привлечения виновных к ответственности. В заявлениях четко прописаны факты, которые, по мнению антикоррупционных активистов, доказывают организацию этих схем.

"Нет более важной работы в тылу, чем борьба за тех, кто ежедневно защищает нас на фронте. Это борьба и с кравшими на крови, и с теми, кто позволяет это делать", — написал Виталий Шабунин на своей странице в Facebook.

Эти события в очередной раз доказывают, что коррупция остается серьезной проблемой в оборонном секторе. И пока общественность и журналисты разоблачают преступления, государственные органы продолжают защищать коррупционные интересы.



