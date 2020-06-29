Коронавирусу – полгода: в ВОЗ заявили, идет ли пандемия на спад

Пандемия коронавируса, охватившая мир полгода назад, пока что не близится к завершению. Такое заявление сделал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус на брифинге сегодня.

Как напомнили в ВОЗ, с момента сообщений о первых вспышках инфекции в Китае прошло шесть месяцев. На данный момент число заболевших коронавирусом во всем мире пересекло отметку в 10 млн, а количество смертей достигло 500 тыс.

"Многие страны приняли беспрецедентные меры для подавления передачи инфекции и спасения жизней. Эти меры были успешными в замедлении распространения вируса, но не смогли полностью остановить его, - сказал глава ВОЗ. – Сейчас некоторые страны начали переживать новые вспышки заболевания после того, как ослабили карантинные ограничения. Большинство людей все еще остаются восприимчивыми. Вирусу еще есть куда двигаться. Мы все хотим, чтобы это закончилось. Мы все хотим жить своей жизнью. Но сложная реальность такова: мы даже не близки к окончанию. Хотя многие страны добились определенного прогресса, глобальная пандемия на самом деле ускоряется".

В ВОЗ еще раз призвали все страны бороться с пандемией. Речь идет о соблюдении гражданами противоэпидемиологических правил, обеспечении всем нужным медиков, проведении большого количество тестирований, введении изоляции и обсервации при необходимости, а также разработке вакцин и глобальной солидарности стран в битве с недугом.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!