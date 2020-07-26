Коронавирус в Украине: появились свежие данные

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Светлана Шкурупий
belta.by
В Украине продолжают регистрировать новые случаи COVID-19. По состоянию на утро 26 июля в стране выявлено 64 849 случаев заболевания, из них 920 за минувшие сутки. Такие данные опубликованы на сайте СНБО.
Согласно данным, наибольшее количество заболевших зафиксировано во Львовской области- 8832 (+130 за сутки). На втором месте остается Киев - 7620 случаев (+95 за сутки). Ровенская область на третьем месте, там зарегистрировано 5623 случая (+ 81 за сутки).
Известно, что всего в Украине зафиксировано 64 849 случаев заболевания коронавирусом. Общее число жертв составляет 1605 человек, из них 15 за последние сутки. При этом, 35 807 больным удалось победить COVID-19.
Ситуация по регионам выглядит так:
-
Черновицкая область - 5592 случая (+44);
- Закарпатская
область - 4841 случай (+67);
-
Ивано-Франковская область - 4025 случаев (+88);
- Волынская
область - 3560 случаев (+57);
- Киевская
область - 3503 случая (+42);
- Харьковская
область - 3381 случай (+39);
- Одесская
область - 2907 случаев (+61);
-Тернопольская
область - 2725 случаев (+53);
- Винницкая
область - 2549 случаев (+37);
- Житомирская
область - 1709 случаев (+18);
-
Днепропетровская область - 1329 случаев (+12);
-Хмельницкая
область - 1059 случаев (+22);
- Черкасская
область -897 случаев;
- Донецкая
область - 850 случаев (+8)
- Запорожская
область - 734 случая (+9);
- Черниговская
область - 711 случаев (+21);
-
Кировоградская область - 693 случая (+3);
- Николаевская
область - 546 случаев (+7);
- Сумская
область - 430 случаев (+19);
- Полтавская
область - 394 случая (+6);
- Херсонская
область - 219 случаев;
- Луганская
область - 120 случаев (+1);
Ранее издание "Комментарии" сообщало, когда Украина получит вакцину от коронавируса.
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