Коронавирус в Украине: появились свежие данные

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В Украине продолжают регистрировать новые случаи COVID-19. По состоянию на утро 26 июля в стране выявлено 64 849 случаев заболевания, из них 920 за минувшие сутки. Такие данные опубликованы на сайте СНБО.

Согласно данным, наибольшее количество заболевших зафиксировано во Львовской области- 8832 (+130 за сутки). На втором месте остается Киев - 7620 случаев (+95 за сутки). Ровенская область на третьем месте, там зарегистрировано 5623 случая (+ 81 за сутки).

Известно, что всего в Украине зафиксировано 64 849 случаев заболевания коронавирусом. Общее число жертв составляет 1605 человек, из них 15 за последние сутки. При этом, 35 807 больным удалось победить COVID-19.

Ситуация по регионам выглядит так:

- Черновицкая область - 5592 случая (+44);

- Закарпатская область - 4841 случай (+67);

- Ивано-Франковская область - 4025 случаев (+88);

- Волынская область - 3560 случаев (+57);

- Киевская область - 3503 случая (+42);

- Харьковская область - 3381 случай (+39);

- Одесская область - 2907 случаев (+61);

-Тернопольская область - 2725 случаев (+53);

- Винницкая область - 2549 случаев (+37);

- Житомирская область - 1709 случаев (+18);

- Днепропетровская область - 1329 случаев (+12);

-Хмельницкая область - 1059 случаев (+22);

- Черкасская область -897 случаев;

- Донецкая область - 850 случаев (+8)

- Запорожская область - 734 случая (+9);

- Черниговская область - 711 случаев (+21);

- Кировоградская область - 693 случая (+3);

- Николаевская область - 546 случаев (+7);

- Сумская область - 430 случаев (+19);

- Полтавская область - 394 случая (+6);

- Херсонская область - 219 случаев;

- Луганская область - 120 случаев (+1);

Ранее издание "Комментарии" сообщало, когда Украина получит вакцину от коронавируса.

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