Коронавирус в Украине: опубликованы новые данные

Коронавирусная инфекция в Украине продолжает набирать обороты, но по сравнению с вчерашним днем, когда был зафиксирован новый антирекорд по количеству больных, 27 сентября наблюдается снижение прироста заболеваемости. В стране за прошлые сутки зарегистрировано 3130 новых случаев COVID-19.

CDC/ Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAM

Согласно данным СНБО, более 100 тысяч украинцев в данный момент болеют коронавирусной инфекцией. Еще около 265 тысяч человек подозревают наличие вируса в организме. COVID-19 продолжает "бить" по Харьковской (+494 человека за сутки), Днепропетровской (+167 человек) областях и по Киеву (+323 человека). Более 100 новых случаев коронавируса зафиксировано и в других регионах страны.

Сильнее всего COVID-19 сопротивляются Луганская (974 (+36 человек за сутки), Херсонская (1049 (+49 за сутки) и Кировоградская (1074 (+5 за сутки) области.

За время пандемии от вируса умерло 3 959 человек, из них 58 — за прошлые сутки. А побороть заболевание удалось почти 88 тыс. украинцев, больше тысячи человек выздоровели за прошлые сутки.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые нашли связь между коронавирусом и болезнью Паркинсона.

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