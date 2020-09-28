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Коронавирус в Украине: где на выходных заболело больше всего украинцев

В Киеве и Харьковской области за сутки обнаружили более чем по три сотни новых больных с коронавирусом

28 сентября 2020, 09:26
Автор:

Виолетта Комаровская

На выходных коронавирус немного ослабил хватку в Украине. За сутки обнаружили еще 2671 новых случаев. А общее количество инфицированных с начала вспышки впервые превысило 200 тысяч человек. Об этом говорится на сайте СНБО.

Коронавирус в Украине: где на выходных заболело больше всего украинцев

Лечение коронавируса. Фото: Liu Dawei/Keystone Press Agency/Global Look Press

В лидерах по темпам распространения коронавируса все еще остаются Харьковская область и Киев. Здесь за воскресенье обнаружили более чем по 300 новых больных. Еще две сотни пациентов с Covid-19 появилось в Одесской области. 

Меньше всего коронавирус по-прежнему атакует Кировоградскую область, где за сутки 3 новых больных, а также Луганщину, где число пациентов выросло на 5 человек. 

Общее количество инфицированных в Украине по состоянию на понедельник, 28 сентября, достигло 201 305 человек. В регионах ситуация следующая: 

г. Киев — 22143 случая (+328)

Львовская область — 19916 случаев (+132); 

Харьковская область — 17703 случая (+339)

Черновицкая область — 14113 случаев (+104)

Ивано-Франковская область — 13445 случаев (+110);

Тернопольская область — 13139 случаев (+153);

Одесская область — 13079 случаев (+203);

Ровенская область — 12145 случаев (+113);

Закарпатская область — 9654 случая (+22);

Киевская область — 8854 случая (+140);

Волынская область — 7775 случаев (+143)

Винницкая область — 5974 случая (+74)

Житомирская область — 5779 случаев (+123);

Хмельницкая область — 5747 случаев (+125);

Днепропетровская область — 5351 случай (+66);

Черниговская область — 3996 случаев (+36);

Сумская область — 3813 случаев (+141);

Запорожская область — 3773 случая (+110);

Черкасская область — 3759 случаев (+75);

Донецкая область — 3046 случаев (+30);

Николаевская область — 3011 случаев (+31);

Полтавская область — 1972 случая (+62)

Кировоградская область — 1077 случаев (+3);

Херсонская область — 1062 случая (+13);

Луганская область — 979 случаев (+5)

Стоит отметить, что после резкого скачка пошла на спад смертность от коронавируса. За вчера он унес жизни еще 37 человек. Общее количество погибших достигло почти 4 тысяч. А именно — 3996 человек.

Победил коронавирус еще 571 украинец. Таким образом с начала пандемии выздоровели уже 88 453 человека.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что мешает организму человека противостоять коронавирусу


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