Коронавирус в Украине: где на выходных заболело больше всего украинцев

На выходных коронавирус немного ослабил хватку в Украине. За сутки обнаружили еще 2671 новых случаев. А общее количество инфицированных с начала вспышки впервые превысило 200 тысяч человек. Об этом говорится на сайте СНБО.

Лечение коронавируса. Фото: Liu Dawei/Keystone Press Agency/Global Look Press

В лидерах по темпам распространения коронавируса все еще остаются Харьковская область и Киев. Здесь за воскресенье обнаружили более чем по 300 новых больных. Еще две сотни пациентов с Covid-19 появилось в Одесской области.

Меньше всего коронавирус по-прежнему атакует Кировоградскую область, где за сутки 3 новых больных, а также Луганщину, где число пациентов выросло на 5 человек.

Общее количество инфицированных в Украине по состоянию на понедельник, 28 сентября, достигло 201 305 человек. В регионах ситуация следующая:

г. Киев — 22143 случая (+328);



Львовская область — 19916 случаев (+132);

Харьковская область — 17703 случая (+339);



Черновицкая область — 14113 случаев (+104);

Ивано-Франковская область — 13445 случаев (+110);

Тернопольская область — 13139 случаев (+153);



Одесская область — 13079 случаев (+203);

Ровенская область — 12145 случаев (+113);

Закарпатская область — 9654 случая (+22);

Киевская область — 8854 случая (+140);



Волынская область — 7775 случаев (+143);

Винницкая область — 5974 случая (+74);

Житомирская область — 5779 случаев (+123);

Хмельницкая область — 5747 случаев (+125);



Днепропетровская область — 5351 случай (+66);

Черниговская область — 3996 случаев (+36);

Сумская область — 3813 случаев (+141);

Запорожская область — 3773 случая (+110);



Черкасская область — 3759 случаев (+75);

Донецкая область — 3046 случаев (+30);



Николаевская область — 3011 случаев (+31);

Полтавская область — 1972 случая (+62);



Кировоградская область — 1077 случаев (+3);

Херсонская область — 1062 случая (+13);

Луганская область — 979 случаев (+5);

Стоит отметить, что после резкого скачка пошла на спад смертность от коронавируса. За вчера он унес жизни еще 37 человек. Общее количество погибших достигло почти 4 тысяч. А именно — 3996 человек.

Победил коронавирус еще 571 украинец. Таким образом с начала пандемии выздоровели уже 88 453 человека.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что мешает организму человека противостоять коронавирусу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!