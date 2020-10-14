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Коронавирус в Украине: актуальные данные статистики

Число новых больных за сутки приближается к 6000

сегодня, 08:42
Автор:

Таисия Ерохина

За сутки в Украине коронавирус подтвердился еще у 5590 человек. Об этом говорится на сайте СНБО.

Коронавирус в Украине: актуальные данные статистики

Всего за время пандемии в Украине заболело COVID-19 276177 человек. Смертей зафиксировано – 5122, из них 107 – за вчера. Тогда как выздоровевших на данный момент 116 562 человек, 2137 излечились за прошлый день. Больше всего новых случаев инфицирования в Харькове — перевалило за 600, а также столице — более 400 заболевших.

Количество больных по регионам распределилось следующим образом:

г. Киев (422 новых случаев)

Харьковская область (637)

Львовская область (345)

Одесская область (302)

Черновицкая область (179)

Тернопольская область (228)

Ивано-Франковская область (185)

Ровенская область (158)

Киевская область (226)

Закарпатская область (127)

Волынская область (185)

Днепропетровская область (342)

Хмельницкая область (261)

Житомирская область (200)

Винницкая область (119)

Сумская область (227)

Донецкая область (286)

Черкасская область (198)

Черниговская область (226)

Запорожская область (138)

Полтавская область (187)

Николаевская область (185)

Херсонская область (88)

Луганская область (98)

Кировоградская область (41)

Напомним, врачи назвали отличия между коронавирусом и гриппом. Известно, можно ли заразиться инфекциями одновременно.


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