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Коронавирус продолжает косить ряды политиков: мэр еще одного города находится на амбулаторном лечении

Чиновник находится на самоизоляции, состояние его здоровья удовлетворительное

сегодня, 21:48
Автор:

Дмитрий Симоненко

Мэр Кременчуга Виталий Малецкий инфицировался COVID-19. Об этом чиновник сообщил сам через свой аккаунт в соцсети в Facebook. По словам Малецкого, он находится на самоизоляции у себя дома, за состоянием его здоровья следит врач семейной медицины. Также известно, что самочувствие главы Кременчуга позволяет выполнять служебные обязанности на удалении. Также из поста, сделанного Малецким стало известно, что еще несколько народных избранников городского совета больны коронавирусом.

Коронавирус продолжает косить ряды политиков: мэр еще одного города находится на амбулаторном лечении

Городской глава обратился к жителям города с просьбой о соблюдении карантинных мер.

Коронавирус продолжает косить ряды политиков: мэр еще одного города находится на амбулаторном лечении - фото 2

Ранее "Комментарии" писали о том, что международные эксперты предполагают, что Россия умалчивает об истинных масштабах катастрофы с коронавирусом. Расследование международных СМИ, основанное исключительно публикуемых видеороликах, демонстрирующих ужасающие условия в российских больницах и переполненных моргах, а также на анализе данных о смертности от всех причин, показало, что реальное число погибших от COVID-19 в России может достигать 130 тыс человек.





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Источник: https://www.facebook.com/vitalii.maletskyi.official/posts/204013314569680
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