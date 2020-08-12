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Коронавирус набирает обороты: какие регионы инфекция поражает активнее остальных

За сутки от коронавируса умерли еще 19 человек, победить болезнь смогли 752 пациента

12 августа 2020, 10:16 comments531
Автор:

Виолетта Комаровская
Коронавирус набирает обороты: какие регионы инфекция поражает активнее остальных

Борьба с коронавирусом. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Украина снова приблизилась к рекордным показателям по заболеваемости коронавирусом. За сутки врачи отчитались о 1433 новых случаях COVID-19. Это лишь на полсотни меньше, чем было в субботу, 8 августа, когда зафиксировали очередной рекорд. Общее число инфицированных в Украине выросло до 84 548 человек, говорится на сайте СНБО, где проводят мониторинг новых случаев коронавируса. 

В лидеры по количеству новых больных с COVID-19 сегодня вырвался Киев. Здесь коронавирус подцепили еще 182 человека. Немного меньше таких на Львовщине - 166. На третьем месте оказалась Харьковская область, где положительные результаты из лаборатории получили 139 пациентов. Более чем сотню новых случаев инфицирования также обнаружили за вчера в Черновицкой и Ивано-Франковской областях.

В целом по регионам ситуация с коронавирусом на утро среды, 12 августа, выглядит так: 

Львовская область - 11308 случаев (+166); 

г. Киев - 9869 случаев (+182)

Ровенская область - 7114 случаев (+96);

Черновицкая область - 6980 случаев (+113)

Ивано-Франковская область - 6039 случаев (+128);

Закарпатская область - 5946 случаев (+71);

Харьковская область - 5169 случаев (+139)

Одесская область - 4458 случаев (+94);

Волынская область - 4423 случая (+48)

Киевская область - 4307 случаев (+68);

Тернопольская область - 3413 случаев (+38);

Винницкая область - 3043 случая (+41)

Житомирская область - 2215 случаев (+37);

Днепропетровская область - 1602 случая (+31);

Хмельницкая область - 1413 случаев (+37);

Черниговская область - 1080 случаев (+42);

Черкасская область - 1049 случаев (+10);

Донецкая область - 1011 случаев (+29);

Запорожская область - 971 случай (+12);

Николаевская область - 744 случая (+15);

Кировоградская область - 728 случаев (+3);

Сумская область - 716 случаев (+14);

Полтавская область - 514 случаев (+11)

Херсонская область - 276 случаев (+5);

Луганская область - 160 случаев (+3)

За сутки от коронавируса скончались еще 19 пациентов, а общее количество жертв достигло 1970 человек. 

Вместе с тем победили опасную болезнь уже 45 686 украинцев. 752 из них отрицательные результаты повторного теста на коронавирус получили с лаборатории вчера. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в США раскритиковали российскую вакцину от коронавируса. 


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