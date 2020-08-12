Коронавирус набирает обороты: какие регионы инфекция поражает активнее остальных

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Виолетта Комаровская
Борьба с коронавирусом. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Украина снова приблизилась к рекордным показателям по заболеваемости коронавирусом. За сутки врачи отчитались о 1433 новых случаях COVID-19. Это лишь на полсотни меньше, чем было в субботу, 8 августа, когда зафиксировали очередной рекорд. Общее число инфицированных в Украине выросло до 84 548 человек, говорится на сайте СНБО, где проводят мониторинг новых случаев коронавируса.
В лидеры по количеству новых больных с COVID-19 сегодня вырвался Киев. Здесь коронавирус подцепили еще 182 человека. Немного меньше таких на Львовщине - 166. На третьем месте оказалась Харьковская область, где положительные результаты из лаборатории получили 139 пациентов. Более чем сотню новых случаев инфицирования также обнаружили за вчера в Черновицкой и Ивано-Франковской областях.
В целом по регионам ситуация с коронавирусом на утро среды, 12 августа, выглядит так:
Львовская область - 11308 случаев (+166);
г. Киев - 9869 случаев (+182);
Ровенская область - 7114 случаев (+96);
Черновицкая область - 6980 случаев (+113);
Ивано-Франковская область - 6039 случаев (+128);
Закарпатская область - 5946 случаев (+71);
Харьковская область - 5169 случаев (+139);
Одесская область - 4458 случаев (+94);
Волынская область - 4423 случая (+48);
Киевская область - 4307 случаев (+68);
Тернопольская область - 3413 случаев (+38);
Винницкая область - 3043 случая (+41);
Житомирская область - 2215 случаев (+37);
Днепропетровская область - 1602 случая (+31);
Хмельницкая область - 1413 случаев (+37);
Черниговская область - 1080 случаев (+42);
Черкасская область - 1049 случаев (+10);
Донецкая область - 1011 случаев (+29);
Запорожская область - 971 случай (+12);
Николаевская область - 744 случая (+15);
Кировоградская область - 728 случаев (+3);
Сумская область - 716 случаев (+14);
Полтавская область - 514 случаев (+11);
Херсонская область - 276 случаев (+5);
Луганская область - 160 случаев (+3);
За сутки от коронавируса скончались еще 19 пациентов, а общее количество жертв достигло 1970 человек.
Вместе с тем победили опасную болезнь уже 45 686 украинцев. 752 из них отрицательные результаты повторного теста на коронавирус получили с лаборатории вчера.
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