Королевская: Власть должна прекратить политический накал и дать свободу Медведчуку



















Виктор Медведчук, фото из открытых источников

Вместо того чтобы готовиться к отопительному сезону и сделать все для предотвращения энергетического кризиса, украинская власть тратила время на уголовное преследование председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, который, кстати, неоднократно предлагал реальные пути выхода из этого кризиса и не только. Об этом заявила народный депутат Украины от ОПЗЖ Наталья Королевская в эфире ток-шоу "19" на телеканале UkrLive.

Королевская подчеркнула, что именно Медведчук договорился с РФ о прямых поставках газа, что однозначно было бы выгодно Украине в сложившейся ситуации.

"Где сегодня есть газ – газ есть у наших соседей. Виктор Медведчук это предложил сделать. Он это подтвердил готовностью и с российской стороны… Что предлагала наша команда. Виктор Медведчук поехал в Россию, это вы все видели – это происходило в прямом эфире, где четко и понятно договорились о возможности прямых контрактов с РФ за 185 долларов. Чтобы контракты были прямые, прозрачные, без всяких посредников", – сказала народный депутат Украины.

Кроме того, она напомнила, что председатель Политсовета ОПЗЖ первым договорился о возможности производить в Украине свою вакцину, но это предложение также было отвергнуто властью.

"Больше года назад Виктор Медведчук предложил построить у нас в стране нормальное производство вакцин. Взять технологию "Спутника V", применить ее в Украине, и дать свободу выбора. Кто-то доверяет китайской вакцине, кто-то корейской, французской, немецкой, американской, кто-то русской доверяет. Нужно защитить право человека выжить в этой ситуации, а не презирать все то, что сегодня работает и помогает людям, но произведено не в тех странах, с которыми хочет дружить власть", – считает Королевская.

По мнению парламентария, сейчас еще не поздно направить все силы на выход Украины из кризиса. Для этого надо изменить политику государства и отношение власти к таким профессиональным политикам, как Виктор Медведчук.

"Есть момент одуматься, прекратить политический накал. Они (представители действующей власти) все время, которое должны были потратить на подготовку к отопительному сезону, потратили на политическое преследование Виктора Медведчука. За то, что он предлагал реальные пути выхода из кризиса", – констатировала Наталья Королевская.

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